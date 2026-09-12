Ecatepec rescata el Parque Texalpa, que estuvo cerrado con candado

Rescate del Parque Texalpa, en Ecatepec

Un parque, que estuvo en manos de particulares durante años, fue recuperado por el gobierno de Ecatepec y entregado a los pobladores, en el cual se implementó el programa “Cambia de Cancha” con actividades gratuitas.

El Parque Texalpa, ubicado en la comunidad del mismo nombre, fue remozado y pintado por trabajadores municipales, por lo que se llenó de color y de murales que impactan el entorno urbano.

“Otro espacio recuperado que estuvo secuestrado, que creía (quien lo ocupaba) que los espacios se pueden entregar como concesión. No. Son espacios públicos, son de la gente, con actividades gratuitas, pintado, lleno de color que cambia la vida de nuestros habitantes y sobre todo de las niñas y los niños y las y los jóvenes”, precisó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

“En este espacio se volaron los candados para poderlo recuperar. Eso se acabó en Ecatepec. El territorio se defiende y hoy la gente lo sabe”, agregó.

El gobierno municipal está en proceso de rescatar 500 espacios públicos de la localidad, sobre todo parques, que estuvieron en el abandono o eran administrados por particulares, espacios que son rehabilitados y posteriormente implentados al programa Cambia de Cancha, mediante el cual instructores imparten clases gratuitas en diversas actividades.

Sergio Joel Ramos Melo, maestro de boxeo del programa deportivo, agradeció a Cisneros Coss”por todo el apoyo que nos ha dado y por ayudar a reinaugurar y abrir los parques que estaban abandonados. No podíamos ocuparlos, esa es la verdad, no se podían ocupar".

Ramos Melo, con un grupo de colaboradores, da clases de boxeo en este parque y los de La Avioneta y Las Canchas, todos de Texalpa, a las que asisten alrededor de 50 jóvenes de la zona. También se imparten en los mismos zumba, basquetbol y otras actividades en beneficio de la población.

José Luis Luna Morales, habitante de Santa María Tulpetlac, quien acude con su familia al Parque Texalpa, mencionó que “en realidad es un gran logro de la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, porque era un nido de vagos y lo rescató de manera muy eficiente. Ha impulsado el deporte, en realidad se ve la mano del municipio, obras que la verdad nunca esperamos que se lograran”.