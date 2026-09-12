Festejos patrios: estos son todos los conciertos y artistas confirmados que habrá por alcaldía en la CDMX

Las alcaldías ya están listas para los festejos patrios y prepararon una cartelera espectacular para dar el Grito y disfrutar de grandes artistas como el grupo Intocable, Los Tigres del Norte, Paty Cantú y los 90s Pop Tour. Aquí te decimos qué artistas estarán por alcaldía completamente gratis.
¿Quiénes son los artistas confirmados por la alcaldía en la CDMX?
Las alcaldías ya han anunciado qué artistas se presentarán la noche del 15 de septiembre; aquí te presentamos una lista de los conciertos gratis que estarán en la CDMX:
Álvaro Obregón
- 90s Pop Tour (JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín)
- La Original Sonora Dinamita
- Lucho Argaín
- Wilder Gómez
Azcapotzalco
- Maelo Ruiz
- Jerry Rivera
- José Joel
- Adrián Bedolla ‘El Jilguero’
Benito Juárez
- Aleks Syntek
- Diego Schoening
- El grupo Baxter
- Homenaje a Luis Miguel y Alejandro Fernández
Coyoacán
Por el momento, es la única alcaldía que no ha anunciado ningún evento para el festejo patrio del 15 de septiembre.
Cuajimalpa
- Sergio Bucio, exintegrante de Los Ángeles Azules
- El Carro Show
- Sonido La Changa
- Germán Lizárraga, exintegrante de El Recodo
- Ninel Conde
Cuauhtémoc
- Luis Ángel ‘El Flaco’
- Matute, exintegrante de la banda Los Recoditos
- El grupo N5
Gustavo A. Madero
- La Maldita Vecindad
- La Sonora Santanera
- Luis R. Conriquez
Iztacalco
- Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey
- Adolescentes Orquesta
Iztapalapa
- Poncho Barraza
- Grupo Aroma
- Sonora Altepexana
- Jorge Carmona
Magdalena Contreras
- Orquesta La Típica
- Los Reyes de la Cumbia
- Grupo Magia Azul
- Los Yes-YEs
- Los Búhos
Miguel Hidalgo
- Paty Cantú
- Los Yaguaru
- Embajadores de la Cumbia Dinamita
Milpa Alta
- Víctor Manuelle
Tláhuac
Aunque no ha anunciado ningún artista, sí informó que se haría un Desfile Cívico Conmemorativo el 16 de septiembre, a partir de las 8:00 horas. El punto de reunión será la calle Estanislao Ramírez con esquina a Riachuelo Serpentino.
Tlalpan
- Calibre 50
- El Mimoso, exintegrante de la Banda El Recodo
Venustiano Carranza
- Los Tigres del Norte
- La Sonora Dinamita
- Maelo Ruiz
Xochimilco
- El Gran Silencio
- Los Mismos Reyes
- Lorenzo Negrete
¿Quién se presenta en el Zócalo CDMX el 15 de septiembre 2026?
El Zócalo de la Ciudad de México será el escenario más grande, en el que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se presentaría la banda Intocable, quienes interpretarán sus grandes éxitos como “¿Y Todo Para Qué?”, “Fuerte No Soy” y “Enseñame a Olvidarte”.
Sin embargo, también animarán el festejo patrio los siguientes artistas:
- Intocable
- Mariachi de la Guardia Nacional
- Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional
- Grupo musical de la Secretaría de Marina
- José Alfredo Jiménez Medel
- Sergio Maya
Horarios y logística: ¿A qué hora son los conciertos principales y el Grito de Independencia?
El Grito de Independencia se llevará a cabo alrededor de las 23:00 horas, donde la presidenta, Claudia Sheinbaum, encabezará la ceremonia.
Cada alcaldía anunciará el horario de su cartelera mediante sus redes sociales; no obstante, algunos empezarán desde las 18:00 horas y algunos empezarán hasta después del Grito, por lo que se recomienda estar al pendiente.
Del mismo modo, por el festejo a lo largo de la ciudad, también habrá cierres viales.