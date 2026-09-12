Festejos patrios Estos son todos los conciertos y artistas confirmados que habrá por alcaldía en la CDMX (@evelyn_parraA/ Pexels/ @AlcaldiaMHmx)

Las alcaldías ya están listas para los festejos patrios y prepararon una cartelera espectacular para dar el Grito y disfrutar de grandes artistas como el grupo Intocable, Los Tigres del Norte, Paty Cantú y los 90s Pop Tour. Aquí te decimos qué artistas estarán por alcaldía completamente gratis.

¿Quiénes son los artistas confirmados por la alcaldía en la CDMX?

Las alcaldías ya han anunciado qué artistas se presentarán la noche del 15 de septiembre; aquí te presentamos una lista de los conciertos gratis que estarán en la CDMX:

Álvaro Obregón

90s Pop Tour (JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín)

La Original Sonora Dinamita

Lucho Argaín

Wilder Gómez

Azcapotzalco

Maelo Ruiz

Jerry Rivera

José Joel

Adrián Bedolla ‘El Jilguero’

Benito Juárez

Aleks Syntek

Diego Schoening

El grupo Baxter

Homenaje a Luis Miguel y Alejandro Fernández

Coyoacán

Por el momento, es la única alcaldía que no ha anunciado ningún evento para el festejo patrio del 15 de septiembre.

Cuajimalpa

Sergio Bucio, exintegrante de Los Ángeles Azules

El Carro Show

Sonido La Changa

Germán Lizárraga, exintegrante de El Recodo

Ninel Conde

Cuauhtémoc

Luis Ángel ‘El Flaco’

Matute, exintegrante de la banda Los Recoditos

El grupo N5

Gustavo A. Madero

La Maldita Vecindad

La Sonora Santanera

Luis R. Conriquez

Iztacalco

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

Adolescentes Orquesta

Iztapalapa

Poncho Barraza

Grupo Aroma

Sonora Altepexana

Jorge Carmona

Magdalena Contreras

Orquesta La Típica

Los Reyes de la Cumbia

Grupo Magia Azul

Los Yes-YEs

Los Búhos

Miguel Hidalgo

Paty Cantú

Los Yaguaru

Embajadores de la Cumbia Dinamita

Milpa Alta

Víctor Manuelle

Tláhuac

Aunque no ha anunciado ningún artista, sí informó que se haría un Desfile Cívico Conmemorativo el 16 de septiembre, a partir de las 8:00 horas. El punto de reunión será la calle Estanislao Ramírez con esquina a Riachuelo Serpentino.

Tlalpan

Calibre 50

El Mimoso, exintegrante de la Banda El Recodo

Venustiano Carranza

Los Tigres del Norte

La Sonora Dinamita

Maelo Ruiz

Xochimilco

El Gran Silencio

Los Mismos Reyes

Lorenzo Negrete

¿Quién se presenta en el Zócalo CDMX el 15 de septiembre 2026?

El Zócalo de la Ciudad de México será el escenario más grande, en el que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se presentaría la banda Intocable, quienes interpretarán sus grandes éxitos como “¿Y Todo Para Qué?”, “Fuerte No Soy” y “Enseñame a Olvidarte”.

Sin embargo, también animarán el festejo patrio los siguientes artistas:

Intocable

Mariachi de la Guardia Nacional

Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional

Grupo musical de la Secretaría de Marina

José Alfredo Jiménez Medel

Sergio Maya

Horarios y logística: ¿A qué hora son los conciertos principales y el Grito de Independencia?

El Grito de Independencia se llevará a cabo alrededor de las 23:00 horas, donde la presidenta, Claudia Sheinbaum, encabezará la ceremonia.

Cada alcaldía anunciará el horario de su cartelera mediante sus redes sociales; no obstante, algunos empezarán desde las 18:00 horas y algunos empezarán hasta después del Grito, por lo que se recomienda estar al pendiente.

Del mismo modo, por el festejo a lo largo de la ciudad, también habrá cierres viales.