Personas en prisión preventiva podrán registrar proyectos comunitarios en la capital

El IECM coordina acciones con el Sistema Penitenciario para asegurar su derecho a participar

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que garantizará el derecho de las personas en prisión preventiva a registrar proyectos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, mediante la implementación de medidas de accesibilidad, coordinación interinstitucional y procedimientos simplificados.

De acuerdo con el organismo, se estableció coordinación con autoridades del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México con el propósito de suscribir un convenio de apoyo y colaboración.

Este acuerdo permitirá definir acciones conjuntas para facilitar la difusión de los ejercicios de participación ciudadana, el registro de proyectos comunitarios, la presentación de escritos de aclaración, la emisión del voto y la opinión de este sector de la población, así como el acceso a los resultados de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y de la propia Consulta de Presupuesto Participativo.

El IECM detalló que, en atención a las condiciones particulares de las personas en prisión preventiva, se implementó un formato simplificado para el registro de proyectos, con el objetivo de eliminar barreras administrativas y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales.

El instituto identificó las Unidades Territoriales en las que se encuentran registradas estas personas, con base en la Lista Nominal de Electores con Fotografía en Prisión Preventiva de la Ciudad de México. Esto permitirá que puedan emitir su voto y opinión en la Unidad Territorial que les corresponda.

La integración de la Lista Nominal de Electores con Fotografía en Prisión Preventiva se realizará, en su caso, con los insumos proporcionados por la autoridad penitenciaria y conforme a la revisión de la situación registral que determine la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral.

El IECM precisó que las personas en prisión preventiva podrán participar siempre que manifiesten su intención de emitir su votación u opinión de manera anticipada, permanezcan en esa situación en el centro penitenciario donde fueron registradas al momento de la Jornada Anticipada y estén inscritas en la Lista Nominal correspondiente, con corte al 15 de marzo de 2026.

Conforme a la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, las personas en prisión preventiva podrán registrar proyectos en la Unidad Territorial de su preferencia.