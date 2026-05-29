Sheinbaum y Delfina Gómez entregan apoyos de Beca “Rita Cetina” en Lerma

Beca "Rita Cetina" en Lerma

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez realizaron la entrega de tarjetas de la Beca “Rita Cetina” a alumnas y alumnos de la Escuela Primaria “Emiliano Zapata” en Lerma.

“Quiero decirles que, a nivel estatal, entre el mes de mayo y junio se van a entregar 619 mil 95 becas a alumnos. Y dentro de eso, a lo que es el municipio de Lerma, van a ser a mil 498. Y aquí, de esta escuela, hoy se van a entregar a 271 alumnos”, declaró Gómez Álvarez.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, puntualizó que su administración busca asegurar, a través de esta beca, el derecho a la educación, en igualdad de circunstancias, con apoyos directos a familias con hijas e hijos que cursan sus estudios en escuelas públicas.

Además, Sheinbaum reconoció el trabajo de la mandataria estatal como la primera mujer gobernadora del Estado de México más importante del país, al ser el más poblado y el que cuenta con mayor riqueza.

La Beca “Rita Cetina” apoya con 2 mil 500 pesos anuales a cada estudiante para la compra de útiles escolares y uniformes.

La gobernadora estatal agradeció a la presidenta del país al otorgar los apoyos económicos, consideró que este beneficio fortalecerá la educación y el desarrollo de los estudiantes mexiquenses.

“Nuestra querida Presidenta que día con día nos demuestra ese gran compromiso, ese gran cariño que tiene por todos nuestros mexiquenses y mexicanos”, subrayó Gómez Álvarez.

En el evento estuvieron presentes Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, y Julio César León Trujillo, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno federal.

La Crónica de Hoy 2026