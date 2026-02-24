Placas del Mundial estarán disponibles desde marzo en la CDMX; costarán mil 500 pesos

Placas del Mundial 2026 en CDMX: ¿Cuánto cuestan y a partir de cuándo se pueden tramitar? (@Hans2412)

La Ciudad de México iniciará el 9 de marzo la expedición de placas conmemorativas del Mundial 2026.

Se trata de una edición limitada de 60 mil juegos para automóviles particulares, con un costo de mil 500 pesos, el mismo que se cobra por un cambio ordinario de láminas.

El trámite podrá realizarse en línea o de manera presencial y, en caso de gestionarse por vía digital, la entrega se hará a domicilio en un plazo máximo de tres días hábiles.

El anuncio lo realizó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien señaló que la capital, sede inaugural del torneo y anfitriona por cuarta ocasión de una Copa del Mundo, ofrecerá estas placas como un distintivo conmemorativo para los propietarios de vehículos.

Las nuevas láminas estarán disponibles en tres diseños distintos y aplican exclusivamente para automóviles de uso particular. No se contempla su expedición para vehículos de carga ni para otras modalidades de transporte.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el trámite podrá realizarse para autos nuevos, vehículos usados con placas de la Ciudad de México y unidades emplacadas en otras entidades federativas que deseen hacer el cambio. En el caso de autos usados, el pago de mil 500 pesos incluirá la baja de las placas anteriores, sin costo adicional.

Trámite digital

El proceso estará habilitado en el portal oficial www.placasmundial2026.cdmx.gob.mx y también a través de la aplicación App CDMX. Desde esta semana el sitio quedará publicado para que los interesados puedan iniciar su solicitud; a partir del 9 de marzo podrán recoger sus placas o solicitar el envío a domicilio.

Para realizar el trámite en línea será necesario ingresar con la Llave CDMX, seleccionar el color del diseño, efectuar el pago electrónico y elegir entre acudir a un módulo o recibir las placas en casa. Si el usuario opta por recogerlas de forma presencial, la entrega será inmediata al concluir el procedimiento. Si solicita envío, el plazo máximo de entrega será de tres días hábiles.

Las autoridades indicaron que el sistema fue simplificado para que el registro no tome más de cinco minutos, siempre que la documentación esté en regla. El pago podrá efectuarse con tarjeta bancaria dentro de la propia plataforma.

La Secretaría de Administración y Finanzas informó que se habilitarán 40 ventanillas adicionales para la atención del trámite en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Santa Fe, Buenavista, Martín Carrera y Zaragoza. Asimismo, la Secretaría de Movilidad contará con módulos especiales en Cabeza de Juárez, colonia Buenavista y avenida Universidad.

El envío a domicilio tendrá un costo adicional de 290 pesos más IVA, opción que será voluntaria para quienes prefieran no acudir a un módulo.

Recaudación prevista

El gobierno capitalino prevé recaudar alrededor de 90 millones de pesos por la expedición de estas placas conmemorativas. Los recursos, se informó, se destinarán al fortalecimiento de la electromovilidad, en particular a la sustitución de taxis de combustión interna por unidades eléctricas.

La administración local destacó que la emisión es limitada y que la cantidad inicial es de 60 mil juegos, por lo que su disponibilidad dependerá de la demanda. En caso necesario, se evaluará la posibilidad de tomar decisiones adicionales.

Además del lanzamiento de las placas mundialistas, las autoridades recordaron que continúa vigente el subsidio a la tenencia para vehículos cuyo valor no exceda los 638 mil pesos, monto que fue ampliado respecto al límite anterior de 250 mil pesos.

El trámite de las placas forma parte de una estrategia de digitalización de servicios gubernamentales.

La App CDMX, que cuenta con más de once millones de descargas, incorporó recientemente un módulo de pagos que permite cubrir adeudos de agua, predial y otras obligaciones mediante líneas de captura escaneadas con código QR o código de barras.

Con la incorporación del servicio de placas conmemorativas a esta plataforma, el gobierno capitalino dijo buscar reducir tiempos y concentraciones en oficinas, aunque se mantendrá la atención presencial para quienes opten por esa vía.

Las placas estarán disponibles a partir del 9 de marzo y sólo podrán ser utilizadas en vehículos particulares registrados conforme a la normatividad vigente.

La autoridad capitalina publicará en la Gaceta Oficial los lineamientos específicos antes de que inicie formalmente su expedición.