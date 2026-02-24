Tlalnepantla conmemora el Día de la Bandera con llamado a la unidad

En el marco del Día de la Bandera, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó la ceremonia conmemorativa en honor al lábaro patrio, destacando su significado como símbolo de historia, unidad e identidad nacional.

Durante el acto cívico, autoridades municipales, integrantes del cabildo, estudiantes y ciudadanos se reunieron para rendir honores a la bandera mexicana, uno de los símbolos más importantes del país. En su mensaje, el alcalde subrayó que el 24 de febrero es una fecha que invita a reflexionar sobre los valores que representan los colores verde, blanco y rojo: esperanza, unidad y la sangre de quienes lucharon por la independencia y la soberanía nacional.

“El Día de la Bandera nos recuerda que, más allá de nuestras diferencias, somos parte de una misma nación y compartimos el compromiso de construir un mejor futuro”, expresó Raciel Pérez Cruz ante los asistentes.

En el evento se realizó el izamiento de bandera y se entonó el Himno Nacional Mexicano, en un ambiente de respeto y orgullo. También participaron escoltas escolares, quienes reafirmaron la importancia de fortalecer la educación cívica entre las nuevas generaciones.

El presidente municipal destacó que en Tlalnepantla se celebra con orgullo la identidad de Nuestra Ciudad, resaltando que los valores patrios deben reflejarse en el trabajo diario del gobierno y de la sociedad. Señaló que su administración mantiene el compromiso de impulsar políticas públicas que fortalezcan el desarrollo social, la inclusión y las oportunidades para todas y todos.

Asimismo, mencionó que la unidad es fundamental para enfrentar los retos actuales y seguir avanzando en proyectos que beneficien a la población. Indicó que el gobierno municipal trabaja en coordinación con distintos sectores para consolidar un municipio más fuerte y competitivo.

La conmemoración del Día de la Bandera no solo representa un acto protocolario, sino también una oportunidad para reforzar el sentido de pertenencia y la responsabilidad compartida entre ciudadanía y autoridades. En este sentido, el alcalde hizo un llamado a mantener vivos los valores cívicos y a participar activamente en la construcción de una comunidad más solidaria.

El Día de la Bandera se celebra cada 24 de febrero en México, fecha establecida oficialmente en 1934 y reconocida como una de las conmemoraciones cívicas más importantes del calendario nacional. La bandera mexicana ha tenido diversas modificaciones a lo largo de la historia, pero siempre ha representado la lucha, la independencia y la soberanía del país.

Con esta ceremonia, el Gobierno de Tlalnepantla reafirmó su compromiso con los principios que representa el lábaro patrio y convocó a la ciudadanía a continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer la identidad, la unidad y el progreso del municipio.