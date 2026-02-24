Metrópoli

La iniciativa del diputado Gerardo Ulloa Pérez otorgará atención médica a la población de Nezahualcóyotl

Unidad Médica Móvil gratuita recorrerá colonias en el municipio de Nezahualcóyotl brindando servicios de salud y bienestar para la población

Por Paula Natalia Canul Rosas
Unidad Médica Móvil en Nezahualcóyotl

La Unidad Médica Móvil gratuita, es una iniciativa del diputado Gerardo Ulloa Pérez, que acercará servicios de salud y bienestar en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México; la unidad recorrerá permanentemente las colonias y brindando atención médica a familias con acceso limitado.

Entre los servicios ofrecidos se encuentran: atención médica general, consulta dental, terapia psicológica, podología, fisioterapia, auriculoterapia, acupuntura, optometría, corte de cabello y asesoría legal. Lo servicios son totalmente gratuitos y dirigidos prioritariamente a adultos mayores, mujeres jóvenes y personas sin seguridad social.

El legislador explicó que la unidad se coloca en puntos estratégicos de las colonias que facilitarán el acceso a personas con movilidad limitada o recursos económicos reducidos. Y enfatizando que el eje central del programa es la prevención, evitando que enfermedades se agraven por falta de revisiones periódicas y atención temprana.

Población de la zona reconocieron que la iniciativa representa un alivio importante en la economía familiar, eliminando gastos de consultas privadas, traslados y servicios especializados.

Ulloa destacó su compromiso a impulsar acciones legislarías y sociales que garanticen el bienestar de las familias, ampliando la cobertura del programa al incorporar más personal especializado, gestión de recursos adicionales y priorizando zonas con mayor índice de marginación y con ello garantizar los derechos fundamentales para todas las familias de Nezahualcóyotl.

