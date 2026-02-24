Unidad Médica Móvil gratuita recorrerá colonias en el municipio de Nezahualcóyotl brindando servicios de salud y bienestar para la población

Unidad Médica Móvil en Nezahualcóyotl

La Unidad Médica Móvil gratuita, es una iniciativa del diputado Gerardo Ulloa Pérez, que acercará servicios de salud y bienestar en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México; la unidad recorrerá permanentemente las colonias y brindando atención médica a familias con acceso limitado.

Entre los servicios ofrecidos se encuentran: atención médica general, consulta dental, terapia psicológica, podología, fisioterapia, auriculoterapia, acupuntura, optometría, corte de cabello y asesoría legal. Lo servicios son totalmente gratuitos y dirigidos prioritariamente a adultos mayores, mujeres jóvenes y personas sin seguridad social.

El legislador explicó que la unidad se coloca en puntos estratégicos de las colonias que facilitarán el acceso a personas con movilidad limitada o recursos económicos reducidos. Y enfatizando que el eje central del programa es la prevención, evitando que enfermedades se agraven por falta de revisiones periódicas y atención temprana.

Población de la zona reconocieron que la iniciativa representa un alivio importante en la economía familiar, eliminando gastos de consultas privadas, traslados y servicios especializados.

Ulloa destacó su compromiso a impulsar acciones legislarías y sociales que garanticen el bienestar de las familias, ampliando la cobertura del programa al incorporar más personal especializado, gestión de recursos adicionales y priorizando zonas con mayor índice de marginación y con ello garantizar los derechos fundamentales para todas las familias de Nezahualcóyotl.