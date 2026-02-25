Gobierno de Naucalpan acerca servicios de Registro Civil a hospitales para facilitar el registro de recién nacidos

Con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad desde el primer momento de vida, el Gobierno de Ciudad Naucalpan informó a la población sobre la operación de los Módulos Hospitalarios del Registro Civil, donde se realizan registros oportunos de nacimiento para bebés nacidos en hospitales del municipio.

Esta acción busca facilitar a las familias naucalpenses uno de los trámites más importantes tras el nacimiento de un hijo: la obtención del acta de nacimiento. Con la instalación de estos módulos dentro de hospitales, madres y padres pueden realizar el registro sin necesidad de trasladarse a oficinas externas, lo que representa un ahorro de tiempo y mayor comodidad en un momento clave para las familias.

De acuerdo con la administración municipal, actualmente el servicio se brinda en dos puntos estratégicos del municipio. El primero es el Módulo Hospitalario 06, ubicado en el Hospital General “Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda”, en Calle Vagones 53–65, colonia Industrial Tlatilco, Código Postal 53529.

El segundo es el Módulo Hospitalario 04, que opera en el IMSS Hospital General de Zona 194, localizado en Avenida Vía Gustavo Baz Sur número 28, colonia San Bartolo, Código Postal 53000.

En estos espacios, personal del Registro Civil realiza el trámite de inscripción de nacimiento de manera directa y oportuna, lo que permite que las y los recién nacidos cuenten con identidad jurídica desde sus primeros días de vida. Autoridades municipales señalaron que este servicio es fundamental para asegurar el acceso posterior a derechos básicos como salud, educación y programas sociales.

El Gobierno de Naucalpan destacó que el registro inmediato evita rezagos y complicaciones administrativas en el futuro, además de brindar certeza legal a las familias. Asimismo, subrayó que el derecho a la identidad es un derecho humano reconocido en la Constitución y en tratados internacionales, por lo que acercar este servicio a los hospitales representa un avance en materia de atención ciudadana.

La administración municipal reiteró que continuará trabajando para acercar servicios esenciales a la población, con especial atención a los sectores más vulnerables. En ese sentido, enfatizó que los Módulos Hospitalarios forman parte de una estrategia integral para fortalecer la atención cercana y eficiente.

Finalmente, el Gobierno de Ciudad Naucalpan hizo un llamado a las familias que tengan un nacimiento en alguno de estos hospitales a acudir al módulo correspondiente para realizar el registro en tiempo y forma, y así asegurar que sus hijas e hijos cuenten con su acta de nacimiento desde el inicio de su vida.

Con acciones como esta, el municipio refrenda su compromiso con las familias naucalpenses, priorizando la salud, la identidad y el bienestar de la población.