Cae “El Pirrín” de “La Unión Tepito”, participó en tiroteos en la Morelos

Detenido Emiliano "N", alias "El Pirrín". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Emiliano Rodríguez Ayala, alias “El Pirrín”, de 20 años, objetivo prioritario e integrante de “La Unión Tepito”.

“El Pirrín” estaría implicado en actividades delictivas de extorsión, homicidio, cobro de piso a comerciantes, así como a la distribución, venta de narcóticos y armas de fuego, en la Zona Centro de la Ciudad de México.

Se sabe que “El Pirrín” participó en un ataque armado en la colonia Penitenciaría ocurrido en febrero de 2025, en el que cuatro hombres perdieron la vida, así como en otro en la colonia Morelos en enero de 2024, donde otra persona también perdió la vida.

Junto con “El Pirrín” fueron detenidos: Yoneiber Alexander “N” de 18 años de nacionalidad venezolana, Christian Rodrigo “N” de 15 años y Rafael “N” de 38 años, padre de “El Pirrín”, quien trató de impedir su detención.

Los policías estaban en la calle Ferrocarril de Cintura, colonia Zona Centro, de la alcaldía Venustiano Carranza, donde observaron a tres hombres con actitud sospechosa, quienes intentaron ingresar a un inmueble al notar la presencia policial.

Ante esta situación, los agentes les realizaron una inspección preventiva, tras la cual a uno de los hombres le fue localizada una granada de fragmentación y un arma de fuego, mientras que entre las pertenencias de los otros dos fueron encontrados 200 envoltorios similares a los utilizados para contener cocaína.

Durante la detención, Rafael “N”, padre de “El Pirrín”, intentó interrumpir la labor policial y agredió física y verbalmente a los uniformados, por lo que también fue detenido.

Además de los ataques armados con los que se le relaciona, “El Pirrín” cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario por el delito de homicidio calificado.