Metrobús ampliará horario por concierto de Shakira en el Zócalo

El sistema Metrobús informó que extenderá su horario de servicio el próximo domingo 1 de marzo con motivo del concierto que ofrecerá la cantante Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.

La ampliación aplicará en la Línea 1 y en la Línea 7, específicamente en el tramo de Glorieta Violeta a Indios Verdes. Durante el día, el servicio operará de manera habitual y estará sujeto a las condiciones viales.

A partir de las 00:00 horas, las unidades circularán con una frecuencia aproximada de 15 minutos y la última salida desde las terminales El Caminero e Indios Verdes, en Línea 1, así como desde Glorieta Violeta, en Línea 7, será a la 01:00 horas del lunes 2 de marzo.

La tarifa se mantendrá en seis pesos y podrá pagarse con la Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de débito o crédito, así como dispositivos con tecnología NFC, como teléfonos y relojes inteligentes.

Debido a la concentración de asistentes en el perímetro comprendido entre Belisario Domínguez, Fray Servando, Circunvalación y Eje Central, además de Avenida Juárez y las inmediaciones de Plaza de la República, se prevén afectaciones viales en la zona centro.

Por ello, la Línea 3 suspenderá el servicio en las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas de las 15:00 horas al cierre; operará de Tenayuca a Buenavista y de Balderas a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

En la Línea 4 no habrá servicio en las rutas norte y sur durante todo el día, y solo funcionarán los trayectos de San Lázaro al AICM, Pantitlán y Alameda Oriente.

En la Línea 7, las estaciones Hidalgo y El Caballito permanecerán cerradas desde las 15:00 horas y el servicio se prestará de Campo Marte a Amajac y de Glorieta Violeta a Indios Verdes.

El organismo indicó que los horarios y ajustes podrían modificarse de acuerdo con el aforo y las condiciones viales, por lo que recomendó a las personas usuarias consultar el estado del servicio en sus canales oficiales.