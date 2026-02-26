Operativo en Tlalnepantla libera vialidades y aplica multas

El gobierno de Tlalnepantla puso en marcha un operativo para recuperar espacios públicos ocupados de manera irregular, con el objetivo de mejorar la movilidad tanto de peatones como de conductores. A través de la estrategia denominada “Liberación de Vialidades”, las autoridades buscan despejar los puntos de mayor conflicto vehicular en distintas colonias del municipio. La acción es encabezada por la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, como parte de las políticas de ordenamiento urbano impulsadas por la administración que dirige el alcalde Raciel Pérez Cruz.

Las labores se concentraron en zonas críticas donde el tránsito se ve afectado por la presencia de obstáculos en la vía pública. Entre los puntos intervenidos destacan la colonia La Romana, los alrededores del Rastro municipal y el cruce de las calles Lerma y Toltecas, en el área conocida como abarroteras. En estos lugares, vecinos y comerciantes habían denunciado durante meses la dificultad para circular debido a objetos colocados de forma ilegal.

Para llevar a cabo estas acciones, se desplegó un equipo interinstitucional conformado por 10 elementos de distintas áreas de la administración local. Los trabajos fueron apoyados con dos grúas y un vehículo tipo estaquita, lo que permitió retirar un total de 80 objetos conocidos como “mostrencos”. Se trata de artículos como botes, llantas, sillas y otros enseres que son utilizados para apartar lugares de estacionamiento en la vía pública, una práctica que limita el acceso democrático al espacio y genera focos de inseguridad.

Durante el dispositivo, los oficiales de tránsito también realizaron inspecciones que derivaron en la aplicación de seis infracciones. Las sanciones fueron impuestas a conductores que mantenían sus vehículos estacionados en doble fila, sobre pasos peatonales o en lugares prohibidos por el reglamento de tránsito municipal. Las autoridades señalaron que estas faltas representan un riesgo para la integridad de los peatones y contribuyen al caos vehicular en horas de mayor afluencia.

La administración municipal reiteró su postura de cero tolerancia hacia cualquier práctica que afecte la movilidad de las familias que transitan por Tlalnepantla. Desde el gobierno local se hizo un llamado tanto a la ciudadanía en general como a los establecimientos comerciales para que respeten las disposiciones contenidas en el reglamento de tránsito. La intención, según explicaron las autoridades, es mantener una convivencia armónica y garantizar vialidades seguras y despejadas para todos los usuarios.

Con este tipo de operativos, el gobierno municipal busca no solo desahogar el tráfico en puntos estratégicos, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de respetar el espacio público. Las autoridades advirtieron que estos recorridos de supervisión continuarán de manera periódica en distintas colonias del municipio, con el fin de consolidar un entorno urbano ordenado y funcional para quienes habitan y transitan por Tlalnepantla.