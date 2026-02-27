Así operaba el CJNG en CDMX: estos eran los contactos de El Mencho en la capital del país

Contactos de El Mencho en CDMX Un reporte filtrado de la FGR coloca a al menos cuatro contactos del CJNG en la capital del país y varías detenciones ligadas al grupo criminal.

La muerte de El Mencho tras un operativo militar, generó represalias, bloqueos y quemas de establecimientos por parte de grupos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Por su parte, la capital del país se mantuvo en relativa calma, donde las tensiones se limitaron a un par de incidentes contenidos en cuestión de horas. A pesar de esto, un nuevo informa de la FGR revelaría que este grupo criminal sí tenía presencia en la capital del país.

Así opera el CJNG en diferentes partes de México

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), catalogado por agencias de seguridad de Estados Unidos y analistas como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México, mantiene una estructura jerárquica con mando central y células regionales que le ha permitido expandir su influencia más allá de sus feudos tradicionales en el occidente del país.

En la cúspide de esa jerarquía estaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cuyo liderazgo supremo coordinaba a comandantes regionales, jefes de plaza y operadores financieros que, a su vez, supervisaban actividades de narcotráfico, lavado de dinero y violencia en múltiples entidades.

Bajo ese modelo, los “jefes de plaza” controlan corredores estratégicos de distribución así como el reclutamiento y entrenamiento de sicarios y halcones para la logística y la violencia, mientras que operadores financieros para asegurar la movilización de recursos. Este esquema, descrito por autoridades de inteligencia y especialistas en crimen organizado, funciona casi como una franquicia criminal, con grupos afiliados que responden a la marca CJNG pero mantienen cierto grado de autonomía táctica.

¿Quiénes eran los contactos de El Mencho en CDMX?

En la Ciudad de México, aunque las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han sostenido recientemente que no existe un control territorial consolidado del CJNG como tal, reconocen que operadores y células de esta organización han llegado a la capital y han sido detectados realizando actividades ilícitas.

Desde al menos 2017, investigaciones periodísticas y reportes oficiales documentan la penetración de células en alcaldías como Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y otras zonas del oriente, sur y poniente, donde se vinculaban con climas de narcomenudeo, extorsión y violencia. En el pasado, grupos denominados “plaza” y líderes locales administraban redes de microtráfico y vínculos con organizaciones criminales del Valle de México y la propia ciudad

Se han documentado además alianzas e intentos de integrar bandas locales como parte de la estrategia del CJNG para fortalecer su presencia urbana, así como ataques de alto perfil vinculados a la organización, entre ellos intentos de homicidio contra autoridades, lo que subraya la diversidad de su accionar más allá del narcotráfico.

A pesar de que parte de ese esfuerzo ha sido contrarrestado con detenciones y desarticulaciones de células se señala que el cartel aprovecha la magnitud y complejidad de la capital para usar la ciudad como punto de tránsito, negociación y retiro temporal de operadores, incluso cuando no ostenta un control territorial total como en otras regiones del país.

De acuerdo con un presunto reporte de la FGR publicado por el periodista Antonio Nieto, el grupo criminal tenía al menos cuatro contactos “de plaza” en la capital del país identificados como: “Guasón”, Omar Fragoso, Mario Xochimilco y Pepe Humo. Además, se han detenido a 13 personas relacionadas con este cártel. Estos se habrían diluido en los días recientes y se habrían trasladado a diferentes zonas del Estado de México de acuerdo con este mismo reportero.