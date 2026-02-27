Clima en CDMX y Edomex: ¿Qué tanto calor hará este fin de semana? Con noches frías y tardes cálidas, conoce el pronóstico del clima completo para este fin de semana en la CDMX y Edomex (Imagen hecha con IA y Pexels)

¿Tienes planes para el fin de semana? Con noches frías y tardes calurosas, conoce el pronóstico de clima completo de este sábado y domingo tanto en la CDMX como en el Edomex.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en gran parte del país el clima será estable, incluyendo a la CDMX y Edomex.

En ambas entidades, para este sábado 28 de febrero, se pronostica el cielo despejado durante la mañana, con un ambiente fresco, mientras que en la tarde este será cálido con rachas de viento de hasta 45 km/h.

Por otra parte, para el domingo 1 de marzo se espera que en la CDMX y Edomex predomine un ambiente vespertino cálido a caluroso debido a una circulación anticiclónica en niveles medios.

Pronóstico del tiempo: ¿A cuántos grados llegará la CDMX este fin de semana?

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la CDMX, la temperatura máxima será de 26 a 28 °C y la mínima de 9 a 11 °C.

Particularmente, en algunas alcaldías como Miguel Hidalgo, la temperatura máxima será de 24 °C, mientras que en Iztacalco la temperatura llegará a 25 °C.

Clima en el Edomex: Municipios que registrarán las temperaturas más altas

En el Estado de México, específicamente en Toluca, la temperatura máxima será de 23 a 25 °C y la mínima de 3 a 5 °C.

Por otra parte, en los municipios como Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec, la máxima será de 26 °C. Mientras que el resto de los municipios rondarán entre los 24 y 25 °C.

¿Lloverá en la CDMX y Edomex este fin de semana?

A pesar del clima cálido que se espera en el Valle de México para este fin de semana durante las tardes, el SMN ha informado que existe probabilidad de lluvia para la CDMX y Edomex.

Para la CDMX se esperan lluvias aisladas y chubascos para el Edomex con descargas eléctricas y posible caída de granizo para este último debido a un ingreso de humedad.

Recomendaciones de Protección Civil ante la ola de calor en marzo

Ante el pronóstico de un clima caluroso para los siguientes días en la CDMX y Edomex, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido las siguientes recomendaciones para los ciudadanos:

Evitar asolearse o hacer ejercicio entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Vestir con ropa suelta de color claro y manga larga.

Aumentar el consumo de líquidos.

Utilizar gorro, sombrero o sombrilla.