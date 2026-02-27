Semovi anuncia rutas y horario extendido en transporte público por concierto de Shakira

Metrobús y Trolebús Metrobús y Trolebús (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que distintos sistemas de transporte público de la Ciudad de México aplicarán medidas especiales con motivo del concierto que ofrecerá Shakira el domingo 1 de marzo en el Zócalo capitalino, a fin de facilitar el traslado y regreso de los asistentes.

Además del Metro, que ya anunció ampliación de horario en algunas líneas, el Sistema de Transporte Eléctrico (STE) y el Metrobús también extenderán su servicio hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo.

En el caso del Trolebús, operado por el STE, el horario extendido aplicará en la Línea 1 Corredor Cero Emisiones sobre Eje Central, la Línea 2 Chapultepec–CETRAM Pantitlán y la Línea 5 San Felipe de Jesús–Hidalgo. El objetivo es ofrecer alternativas de movilidad en corredores que conectan con el primer cuadro de la ciudad y zonas de alta demanda.

Por su parte, el Metrobús ampliará el servicio en la Línea 1 y en la Línea 7, en el tramo de Glorieta Violeta a Indios Verdes. A partir de la medianoche, la frecuencia de paso será de aproximadamente 15 minutos. La tarifa se mantendrá en seis pesos y podrá cubrirse con los métodos de pago habituales del sistema.

Semovi indicó que, debido a las condiciones viales en la zona centro, se prevén modificaciones temporales en el servicio de Metrobús en las Líneas 3, 4 y 7, por lo que recomendó a los usuarios consultar actualizaciones en tiempo real antes de iniciar su traslado.

En cuanto a los accesos al Zócalo, las autoridades sugirieron planear la ruta con anticipación y considerar estaciones cercanas como Pino Suárez, Allende, Bellas Artes, Hidalgo y Revolución de la Línea 2; Isabel la Católica de la Línea 1, y San Juan de Letrán de la Línea 8. Para quienes utilicen Metrobús, se podrá descender en estaciones como Plaza de la República o Museo de la Ciudad en Línea 4, así como Hidalgo, El Caballito o Amajac en Línea 7, aunque podrían registrarse ajustes en accesos.

La dependencia también informó que se implementarán desvíos estratégicos y señalización especial en calles como 5 de Febrero, 16 de Septiembre y Venustiano Carranza, donde habrá restricciones a la circulación antes y durante el evento. Se contará con presencia reforzada de agentes de tránsito para agilizar el flujo vehicular y orientar a peatones.

Semovi señaló que la combinación de transporte público, ajustes viales y alternativas de acceso busca reducir contratiempos en un evento que prevé una alta concentración de personas en el Centro Histórico.

Las autoridades recomendaron a los asistentes revisar la información oficial en las cuentas institucionales del Metro, Metrobús y Trolebús para conocer posibles cambios de último momento y evitar contratiempos en sus traslados.