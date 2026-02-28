Acciones afirmativas requieren obligatoriedad en la reforma electoral: IECM

IECM participa en el Foro Acciones Afirmativas Camino a la Reforma Electoral.

El actual proceso de discusión legislativa representa una oportunidad para fortalecer el marco normativo de las acciones afirmativas, dotándolas de carácter obligatorio y estableciendo consecuencias claras ante su incumplimiento, así lo aseguró la consejera electoral Sonia Pérez Pérez, durante su participación en el Foro Acciones Afirmativas Camino a la Reforma Electoral.

Señaló que la discusión de la reforma electoral representa una oportunidad para fortalecer el diseño institucional de las acciones afirmativas y evitar ambigüedades en su aplicación.

“Mi postura es que deben estar en la norma, por lo menos ahora para ser obligatorias y que debe haber consecuencias muy claras ante su incumplimiento”, estimó.

Explicó que, si bien existe una concepción de que las acciones afirmativas deben ser transitorias, la experiencia en la Ciudad de México ha demostrado que su incorporación expresa en la legislación facilita su exigibilidad y reduce riesgos de interpretación que puedan debilitar su cumplimiento.

Asimismo, Pérez Pérez señaló la necesidad de analizar cuantitativamente los resultados obtenidos en la implementación de estas medidas para valorar su eficacia y determinar los ajustes necesarios en el contexto de la reforma.

Reveló que recientemente concluyó un estudio elaborado por El Colegio de México, en el que se examina la evolución de las acciones afirmativas en la Ciudad de México desde el Congreso Constituyente hasta los procesos electorales más recientes.

Entre los hallazgos relevantes, mencionó el análisis sobre la participación de personas jóvenes en diputaciones y concejalías de la Ciudad de México.

Indicó que los partidos políticos han mantenido una proporción estable de postulaciones de personas jóvenes y que, en términos generales, entre el 15 y el 18% de quienes ocupan cargos de elección popular a nivel local son jóvenes, lo que refleja la eficacia de esta medida.

También resaltó que el principio de paridad ha potenciado el acceso de mujeres jóvenes a cargos públicos, fortaleciendo la interseccionalidad entre distintas acciones afirmativas y ampliando las oportunidades de representación para grupos históricamente subrepresentados.

Finalmente, hizo un llamado a revisar el estudio de manera integral, al considerar que ofrece elementos cuantitativos y cualitativos para evaluar la eficacia de estas medidas y fortalecer el compromiso institucional con los grupos de atención prioritaria.

“Me parece que si llevamos un análisis parecido a nivel nacional nos puede dar muchos datos respecto de la eficacia y la importancia que tienen las acciones afirmativas para lograr realmente una visión integral”, subrayó.