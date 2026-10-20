Con estrategia PAE, Huixquilucan capacitó a 114 emprendedores para fortalecer sus negocios

Con estrategia PAE, Huixquilucan capacitó a 114 emprendedores

Mediante el programa Acción Emprendedora (PAE), el gobierno de Huixquilucan capacitó a 114 emprendedores en materia financiera y comercial, con el propósito de fortalecer cada pequeño negocio y mejorar el crecimiento laboral y de ingresos para las familias.

PAE es una iniciativa orientada a profesionalizar proyectos productivos y promover la consolidación de empresas locales.

Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal, señaló que el acompañamiento a emprendedores debe incluir herramientas técnicas y conocimientos que les permitan administrar sus recursos, fortalecer sus marcas y mejorar su competitividad en el mercado.

“Sabemos perfectamente que iniciar un negocio desde cero o mantenerlo a flote requiere de un enorme sacrificio, por eso, en Huixquilucan nuestro compromiso es no dejarlos solos y tenderles la mano con estrategias reales”, afirmó la alcaldesa.

Después de evaluar las propuestas presentadas por los participantes, se seleccionaron 60 proyectos que recibirán un estímulo económico de cinco mil pesos cada uno, bajo el esquema de Capital Semilla. La entrega de los apoyos está programada para los días 22 y 23 de octubre.

Especialistas y personal de la Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial impartieron cuatro cursos enfocados en el desarrollo de habilidades empresariales y la gestión de negocios.

Los talleres abordaron temas como Desarrollo Personal y Mentalidad Emprendedora, Construye tu Marca y Hazla Visible, Métricas y Resultados, y Viabilidad Financiera, con contenidos que buscan mejorar el liderazgo, la identidad comercial, la medición de resultados y la administración de los recursos económicos.

La estrategia busca que los emprendedores cuenten con mayores herramientas para tomar decisiones, identificar oportunidades de mercado y desarrollar modelos de negocio sostenibles, tanto para quienes comienzan una actividad comercial como para quienes buscan ampliar operaciones dentro del mercado formal.

La administración municipal también promueve la educación financiera desde edades tempranas mediante el programa “Pequeños Grandes Financieros 2026”, cuyos finalistas fueron más de 60 estudiantes de cuatro escuelas primarias.

Esta iniciativa busca acercar a niñas y niños a conceptos relacionados con el ahorro, la administración del dinero y el emprendimiento, con la finalidad de fomentar hábitos financieros que contribuyan a su desarrollo personal.