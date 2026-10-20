CDMX aumenta 55% la producción de cempasúchil; anuncia Catrina de 32 metros en el Zócalo

La producción de cempasúchil en la Ciudad de México aumentó 55 por ciento este año, al pasar de casi 6.5 millones de plantas en 2025 a 9 millones 924 mil 300 en 2026, mientras el gobierno capitalino anunció una agenda de actividades culturales por el Día de Muertos que incluye la instalación de una Catrina de 32 metros de altura en el Zócalo, con la que buscará establecer un récord Guinness.

La cosecha fue realizada por 596 productores del Suelo de Conservación, frente a los 460 registrados el año pasado. De acuerdo con cifras presentadas por el gobierno capitalino, 87.6 por ciento de los productores actuales recibe apoyos del programa Altépetl Bienestar, destinado a impulsar actividades agrícolas y forestales sustentables.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que este año se destinaron más de ocho millones de pesos en apoyos directos para la producción de la flor, entre ellos asistencia técnica, macetas, composta, semillas, rehabilitación de caminos y trabajos para facilitar la cosecha.

CDMX aumenta 55% la producción de cempasúchil; anuncia Catrina de 32 metros en el Zócalo

En San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, la mandataria señaló que la comercialización busca beneficiar directamente a las familias productoras y mantener la actividad agrícola en la zona chinampera.

“Queremos que las flores de la Zona de Conservación lleguen al centro de la ciudad, directo de las manos que cultivan, a los corazones de los hogares de la Ciudad de México”, afirmó.

La venta se realiza en mercados de plantas y flores de Xochimilco, entre ellos los de San Luis Tlaxialtemalco, Madre Selva, Cuemanco y el Palacio de la Flor. También se habilitaron espacios en Paseo de la Reforma, desde la Glorieta del Ahuehuete, donde la comercialización continuará hasta el 2 de noviembre, además de puntos de venta en distintas alcaldías.

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, informó que las macetas de cempasúchil se ofrecen en los mercados locales desde 15 hasta 30 pesos, según su tamaño, e invitó a la población a comprar directamente en las parcelas para evitar intermediarios.

CDMX aumenta 55% la producción de cempasúchil; anuncia Catrina de 32 metros en el Zócalo

Ofrendas, desfile y espectáculos de luz

Las principales actividades anunciadas han sido la Ofrenda Monumental del Zócalo, cuya pieza central será una Catrina de cartonería de 32 metros de altura, con la que se intentará superar la marca de 28 metros que, según lo expuesto durante el anuncio, ostenta Puerto Vallarta.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, explicó que la instalación incluirá un campo de cempasúchil, figuras de ajolotes intervenidas por artistas y colectivos comunitarios, así como iluminación temática en los edificios que rodean la plaza. Para el montaje, la dependencia adquirirá alrededor de 100 mil plantas producidas en el Suelo de Conservación.

La figura monumental rendirá homenaje al grabador José Guadalupe Posada. Brugada sostuvo que la representación también busca cuestionar las apariencias y el clasismo.

CDMX aumenta 55% la producción de cempasúchil; anuncia Catrina de 32 metros en el Zócalo

“Es una manera mexicana de mirar a la muerte de frente y de celebrar a la vida”, expresó.

La programación contempla además la exposición de alebrijes sobre Paseo de la Reforma, entre la Diana Cazadora y el Auditorio Nacional, que permanecerá hasta el 8 de noviembre, así como la instalación lumínica Caminos a la Luz, con túneles, esculturas monumentales y motivos alusivos al Día de Muertos.

La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, estimó que durante esta temporada habrá cerca de cinco mil actividades diarias y más de medio millón de turistas y visitantes.

La oferta incluye recorridos dramatizados en el Centro Histórico, ofrendas en museos y espacios públicos, actividades en las Utopías y propuestas en distintas alcaldías.

En Chapultepec, el Sendero del Cempasúchil abrirá del 30 de octubre al 1 de noviembre, de las 14 a las 22 horas, con espectáculos de drones, instalaciones luminosas, actividades culturales, música y gastronomía. La Secretaría de Medio Ambiente prevé recibir alrededor de dos millones de personas durante esas jornadas.

Xochimilco también tendrá actividades propias, entre ellas seis obras teatrales sobre La Llorona en sus canales, funciones en distintos embarcaderos y celebraciones en pueblos y barrios. La alcaldesa Circe Camacho Bastida indicó que el panteón de Xochitepec recibe más de 160 mil visitantes durante estas fechas.

Rodada y desfile del 31 de octubre

El sábado 24 de octubre se realizará el paseo nocturno Muévete en Bici, con un recorrido aproximado de 26 kilómetros por Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec. La ruta contempla la Glorieta Cuitláhuac, la Glorieta del Ahuehuete y las pistas de corredores de la primera y segunda secciones del bosque, con retorno desde la fuente Xochipilli.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que el año pasado participaron más de 200 mil personas y que para esta edición se busca superar los 250 mil asistentes. Habrá concurso de disfraces, préstamo gratuito de bicicletas, servicios médicos, apoyo mecánico y actividades recreativas.

El 31 de octubre se llevará a cabo la décima edición del Gran Desfile de Día de Muertos, que partirá de la Diana Cazadora rumbo al Zócalo. La secretaria de Cultura anunció 12 carros alegóricos, dos globos monumentales y la participación de más de cuatro mil personas.

El desfile rendirá homenaje a Nelly Campobello, Juan Rulfo, Juan Gabriel y Emilio “El Indio” Fernández, y contará con la participación musical del Instituto Mexicano del Sonido. Por primera vez, la selección de carros alegóricos se realizó mediante una convocatoria pública que recibió 60 propuestas, incluidas dos procedentes de Michoacán y Campeche.

El gobierno capitalino informó que las actividades organizadas por las autoridades de la ciudad y las alcaldías serán gratuitas. Brugada convocó a las familias a participar en las celebraciones y mantener viva la tradición.

“Que no perdamos esta tradición, que hoy la vemos de manera muy viva, en nuestros pueblos originarios”, señaló.