Azucena Cisneros busca atender el rezago histórico de calles, agua y seguridad en Ecatepec

La alcaldesa informó que su administración ha repavimentado cerca de 400 kilómetros de vialidades, trabaja en alrededor de 500 obras y busca ampliar los Senderos Seguros de 300 a 600 espacios.

El municipio de Ecatepec enfrenta un rezago histórico en servicios públicos, pavimentación, suministro de agua y mantenimiento de espacios públicos. Ante esta situación, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, informó que su gobierno trabaja en diferentes colonias para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, con obras que buscan atender las principales necesidades de la población.

Durante una entrevista, la alcaldesa explicó que el municipio cuenta con alrededor de 22 mil calles y que, hasta el momento, su administración ha intervenido aproximadamente tres mil. Además, señaló que se han repavimentado cerca de 400 kilómetros de vialidades, mientras que los trabajos continúan en avenidas principales, calles secundarias y caminos de las comunidades.

Cisneros reconoció que todavía falta mucho por hacer para superar el rezago que existe en Ecatepec; sin embargo, aseguró que uno de los objetivos de su gobierno es estabilizar los servicios y lograr que todas las colonias reciban atención.

“Queremos concluir con todas las avenidas principales, las secundarias y las terciarias”, explicó al hablar de los trabajos que se realizan en el municipio.

La presidenta municipal también destacó la participación de los vecinos en las obras, ya que, de acuerdo con su explicación, los habitantes ayudan a identificar las calles que necesitan atención prioritaria. A través del programa Cimientos de Esperanza y de los trabajos realizados en coordinación con las comunidades, indicó que se han intervenido alrededor de mil calles.

Trabajos de pavimentación y bacheo

Uno de los principales problemas para los habitantes de Ecatepec es el deterioro de las calles, por lo que el gobierno municipal mantiene trabajos de pavimentación, repavimentación y bacheo en distintos puntos.

La alcaldesa explicó que las autoridades municipales organizan las labores con apoyo de los consejos de participación ciudadana y los representantes de las comunidades. Entre semana, las cuadrillas trabajan en colonias completas, mientras que los fines de semana se atienden calles y avenidas de menor tamaño.

También mencionó que las cuadrillas de Obras Públicas dan prioridad a lugares estratégicos, como los alrededores de las escuelas, además de las vialidades que requieren reparaciones urgentes.

En cuanto a las avenidas principales, informó que el municipio contará con cuatro máquinas bacheadoras, una de ellas ya recibida y tres más que se esperaba incorporar. Estas unidades se destinarán principalmente a las vialidades con mayor circulación vehicular.

Entre las zonas que requieren atención mencionó la vía Morelos, la avenida Central y la carretera Lechería-Texcoco. Aclaró que algunas de estas vialidades son responsabilidad estatal o federal, pero aseguró que el municipio interviene cuando el deterioro afecta a los habitantes.

La edil señaló que su administración adquirió alrededor de 250 máquinas para realizar trabajos de servicios públicos, obras y repavimentación. Como ejemplo, mencionó la avenida R1, donde se utilizan dos trenes repavimentadores para avanzar en ambos sentidos y reducir las afectaciones a los automovilistas.

De acuerdo con la alcaldesa, actualmente se realizan alrededor de 500 obras y su intención es llegar al menos a cinco mil durante su administración.

Inversión para las comunidades

Otro de los puntos que destacó fue la forma en que se realizan las obras públicas. Cisneros explicó que su gobierno busca trabajar con personal y recursos propios para reducir costos y aprovechar el dinero destinado a las necesidades de las colonias.

Indicó que cerca del 70 por ciento de las obras y acciones de Obras Públicas se realizan con recursos municipales, provenientes de los impuestos de la población. Las empresas consultoras se contratan principalmente para los proyectos que se ejecutan con recursos federales o estatales.

La presidenta municipal aseguró que se han invertido alrededor de mil millones de pesos adicionales en comparación con lo que, según señaló, se destinaba en administraciones anteriores.

De esta manera, sostuvo que los recursos se dirigen a trabajos que durante años quedaron pendientes y que ahora forman parte de las prioridades del ayuntamiento.

Buscan mejorar el suministro de agua

El suministro de agua potable es otro de los problemas que enfrenta la población de Ecatepec. Sobre este tema, la alcaldesa afirmó que al inicio de su administración aproximadamente el 70 por ciento del municipio presentaba un servicio inestable o carecía de agua, mientras que actualmente la proporción se habría reducido a cerca del 30 por ciento.

Explicó que durante este año se destinaron alrededor de 500 millones de pesos a las fuentes de abastecimiento y que la intención es ampliar los trabajos de rehabilitación y sustitución de redes de agua y drenaje durante el próximo año.

De acuerdo con Cisneros, algunas colonias tienen entre 30 y 50 años sin recibir cambios importantes en sus redes, situación que ha provocado problemas en el suministro y deterioro de la infraestructura subterránea.

También informó que, al llegar al gobierno municipal, más de 50 pozos se encontraban fuera de funcionamiento. Actualmente, señaló que la gran mayoría de los aproximadamente 90 a 100 pozos del municipio ya opera.

Sin embargo, reconoció que todavía existen problemas en algunas zonas, como la quinta zona y Emiliano Zapata, donde los habitantes tendrán que esperar más tiempo para contar con un servicio estable.

Además, explicó que se contempla sustituir tableros de sistemas de rebombeo que tienen cerca de 30 años de antigüedad, con la intención de mejorar el suministro en las partes altas del municipio.

Acciones para prevenir inundaciones

En materia de prevención de inundaciones, la alcaldesa señaló que su administración realiza trabajos de limpieza de barrancas, desazolve de drenajes y recolección de basura.

Indicó que el municipio ha recogido alrededor de 400 mil toneladas de basura y que se llevan a cabo labores de mantenimiento en areneros y otros puntos que pueden provocar problemas durante las lluvias. También mencionó la construcción de presas de gavión para contribuir al control del agua.

Estas acciones forman parte del Operativo Tormenta, que contempla labores preventivas antes de las precipitaciones, atención durante las lluvias y trabajos de recuperación una vez que terminan.

La edil explicó que se busca mantener limpias las zonas donde se acumulan residuos, debido a que la basura puede obstruir el paso del agua y aumentar los riesgos para las familias.

Asimismo, mencionó que se ofrece un servicio gratuito de recolección de basura en las partes altas, con el propósito de evitar que los residuos sean arrojados a las barrancas.

Senderos Seguros y recuperación de espacios

En materia de seguridad, Cisneros informó que su gobierno ha construido alrededor de 300 Senderos Seguros y que ya prepara una segunda etapa para intervenir otros 300 espacios, con la meta de alcanzar 600 durante su administración.

Explicó que la selección de los lugares se realiza con la participación de los vecinos, quienes identifican los puntos donde consideran que existe mayor riesgo para las personas que caminan hacia sus hogares, escuelas o trabajos.

Como parte de estas acciones, mencionó la instalación de aproximadamente 80 mil luminarias. También señaló que los trabajos incluyen mantenimiento de calles, recuperación de espacios públicos y limpieza de zonas abandonadas.

La alcaldesa aseguró que los Senderos Seguros se realizan con recursos municipales y personal del ayuntamiento, por lo que no se manejan como proyectos independientes de alto presupuesto, sino como parte de las labores de mantenimiento urbano.

De acuerdo con lo expresado durante la entrevista, estas intervenciones han contribuido a reducir los delitos en un 23 por ciento, aunque no se detallaron los periodos de comparación ni los indicadores utilizados para calcular esa cifra.

También destacó el programa Cambio de Cancha, mediante el cual se busca que los espacios recuperados cuenten con actividades culturales y deportivas para los jóvenes, con el propósito de promover la convivencia y fortalecer la participación comunitaria.

Atención a estudiantes y trabajo con vecinos

En el ámbito educativo, la presidenta municipal mencionó apoyos para estudiantes, entre ellos la entrega de zapatos a niñas y niños, ayuda para el mantenimiento de escuelas y recursos para materiales. También señaló que se brinda apoyo para pasajes a estudiantes universitarios, con la intención de que continúen sus estudios.

No obstante, aclaró que la infraestructura escolar corresponde principalmente a los gobiernos estatal y federal, aunque el municipio participa en acciones de apoyo y mejoramiento de los entornos.

Finalmente, Cisneros afirmó que su administración busca mantener una comunicación directa con los habitantes mediante las 27 Mesas de Paz y los encuentros comunitarios. Según indicó, se han realizado alrededor de ocho mil mesas de paz comunitarias.

La alcaldesa sostuvo que su objetivo es dejar un legado de transformación en Ecatepec, mediante obras, servicios y acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias.

Reconoció que todavía existen zonas que necesitan iluminación, limpieza, pavimentación y servicios básicos, pero aseguró que los trabajos continuarán con la participación de los vecinos.

“Necesitamos la honestidad, demostrar que sí se puede sacar adelante” el municipio, expresó al referirse a la responsabilidad de su gobierno y a la importancia de trabajar junto con la población.