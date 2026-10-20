Destina Edomex 771 millones de pesos a viajes gratuitos y transbordos en Mexibús y Mexicable





El Gobierno del Estado de México destinó 771.3 millones de pesos al programa de viajes gratuitos y libres transbordos en los sistemas Mexibús y Mexicable, del 1 de julio de 2024 al 18 de octubre de 2026, periodo en el que se contabilizaron 76.72 millones de servicios bajo este esquema.

La Secretaría de Movilidad estatal informó que, del total de registros, 38.8 millones correspondieron a viajes gratuitos para personas adultas mayores, con discapacidad y menores de cinco años, mientras que 37.92 millones fueron transbordos sin costo en 11 estaciones de ambos sistemas.

Los adultos mayores concentraron la mayor parte de los viajes gratuitos, con 34.45 millones. En tanto, las personas con discapacidad acumularon 3.05 millones y los menores de cinco años, 1.31 millones.

El secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, señaló que el programa beneficia principalmente a habitantes de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Coacalco, Tecámac, Zumpango, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.

Del total de viajes gratuitos, 33.22 millones se realizaron en el Mexibús y 5.58 millones en el Mexicable, de acuerdo con las cifras difundidas por la dependencia.

El programa busca facilitar los traslados de sectores de la población que enfrentan mayores dificultades de movilidad y reducir sus gastos de transporte, además de contribuir al acceso a este servicio en el Valle de México.