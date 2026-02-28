Congreso ampliará proceso participativo para definir ley que regulará refugios de animales

Protección Animal Se realizó recorrido por el deportivo Los Galeanos 10, uno de los tres albergues temporales para los perros rescatados el pasado 7 de enero del albergue Franciscano; en este llegaron 187 animales; 17 permanecen en el veterinario y 170 repartidos en los distintos salones. (Andrea Murcia Monsivais)

Legisladores del Congreso de la Ciudad de México anunciaron que el proceso de participación ciudadana en torno a la Ley de Refugios de Animales se extenderá con nuevos foros y con visitas directas a refugios privados de la capital.

La iniciativa es una muestra de que se mantiene viva y en expansión la agenda animalista que ha construido junto con la ciudadanía desde que gobierna la ciudad.

El diputado morenista Paulo García informó que se ampliará la participación con el fin de fortalecer los refugios y albergues de animales, “no hay ningún afán inquisitivo”, aclaró.

Detalló que en la Ciudad de México siempre se escucha antes de decidir y se construye desde abajo, por lo que buscarán llegar a los albergues donde la gente trabaja.

En los últimos años esa apuesta se ha traducido en avances concretos para los animales de la capital, desde la prohibición de las corridas de toros con violencia hasta la consolidación del Hospital Veterinario, los operativos de esterilización y los programas de adopción responsable. La Ley de Refugios es el siguiente paso de esa misma ruta.

Detallaron que por ello los foros no terminan en el recinto legislativo, la Comisión de Bienestar Animal en pleno visitará los refugios privados de la ciudad para conocer su operación, sus necesidades y sus condiciones reales.

“Una ciudad que cuida de todas las personas también cuida a los animales que comparten su espacio, y para legislar bien sobre eso hace falta ver con los propios ojos”.