Destituyen a funcionarios que agredieron a vecinos en Santa Bárbara

Riña entre funcionarios públicos y vecinos de Azcapotzalco

Los funcionarios públicos que agredieron a vecinos de la Colonia Santa Bárbara, incluyendo a la directora general de Gobierno, Azucena Narváez, serán destituidos, así lo anunció la alcaldesa en Azcapotzalco, Nancy Núñez.

Quién dejó claro que en su administración no se tolerará ningún acto de violencia o abuso de autoridad, “se han iniciado las acciones administrativas, correctivas, así como las sanciones correspondientes contra las y los servidores públicos involucrados en los hechos con el fin de garantizar que estas acciones no vuelvan a ocurrir”, informó.

Dejó claro que en Azcapotzalco siempre se mantendrá el diálogo como vía para la consolidación de cualquier acto de gobierno.

La alcaldesa indicó que será responsabilidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos determinar las responsabilidades y sanciones contra los funcionarios involucrados, por lo que su administración facilitará la información que, en su momento requiera la autoridad.

Finalizó recordando que todos y todas quienes integren su administración deben conducirse con respeto, y en apego a los lineamientos establecidos por el Comité de Ética de la demarcación.