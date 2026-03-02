Concierto de Shakira en el Zócalo dejó derrama económica de 400 millones de pesos y saldo blanco

El concierto gratuito de la cantante colombiana Shakira, realizado el domingo 1 de marzo en el Zócalo capitalino, reunió a más de 400 mil asistentes y generó una derrama económica estimada en 400 millones de pesos, además de alcanzar una ocupación hotelera cercana al 90 por ciento, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La mandataria capitalina presentó un balance del evento masivo y señaló que la jornada se desarrolló sin incidentes mayores, con saldo blanco, gracias a la coordinación entre dependencias locales encargadas de seguridad, protección civil y servicios urbanos.

Clara Brugada detalló que el concierto, realizado en la Plaza de la Constitución, representó —dijo— un mensaje positivo sobre la capacidad de la Ciudad de México para organizar eventos de gran escala y recibir actividades internacionales, en el contexto de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

La funcionaria subrayó que el espectáculo no implicó gasto público, ya que fue financiado por la empresa Grupo Modelo, a la que agradeció por impulsar el evento como un concierto gratuito para la población. El gobierno capitalino, explicó, participó principalmente en tareas logísticas, operativas y de seguridad.

De acuerdo con datos oficiales, para el operativo se desplegaron 6 mil 320 servidores públicos y se instalaron 52 filtros de acceso en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad. Además, se colocaron 23 pantallas en calles aledañas para ampliar la visibilidad del espectáculo a quienes no lograron ingresar a la plancha del Zócalo.

Las autoridades reportaron que durante el evento se brindaron 129 atenciones médicas menores y no se registraron situaciones graves. La jefa de Gobierno calificó la conducta del público como ejemplar y afirmó que la asistencia masiva transcurrió en un ambiente familiar y pacífico.

El gobierno capitalino señaló que la llegada de visitantes nacionales y extranjeros impulsó la actividad turística durante el fin de semana. Según estimaciones compartidas por cámaras empresariales, el flujo de asistentes favoreció el consumo en hoteles, restaurantes, museos y comercios del Centro Histórico y zonas cercanas.

Tras concluir el concierto, personal de la Secretaría de Obras y Servicios realizó labores de limpieza durante la madrugada. Las brigadas retiraron más de 200 metros cúbicos de residuos y, de acuerdo con autoridades locales, la plancha del Zócalo quedó en condiciones óptimas pocas horas después del evento.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que previamente se efectuaron más de 400 verificaciones a establecimientos mercantiles y tiendas de conveniencia para supervisar el cumplimiento de disposiciones relacionadas con la venta de alcohol, con el objetivo de prevenir incidentes.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que el operativo incluyó la participación de 4 mil 300 elementos policiales de distintas áreas, entre ellas tránsito, policía turística, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como sistemas de videovigilancia aérea y unidades especializadas.

Las autoridades señalaron que la estrategia permitió mantener condiciones de orden durante la jornada, con incidencias menores atendidas en el lugar.

El subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez Concheiro, explicó que el convenio firmado para la presentación artística estableció que la administración capitalina asumiría responsabilidades relacionadas con logística, seguridad y protección civil, mientras que el financiamiento del espectáculo correría a cargo de la iniciativa privada.

La jefa de Gobierno sostuvo que la realización de conciertos masivos gratuitos forma parte de una política pública orientada a ampliar el acceso a actividades culturales y fortalecer la convivencia social mediante el uso del espacio público.

El concierto de Shakira se suma a otros eventos musicales multitudinarios realizados en el Zócalo en años recientes, espacio que se ha consolidado como uno de los principales escenarios abiertos para espectáculos culturales y artísticos en la capital del país.

Autoridades locales consideraron que la experiencia organizativa y la respuesta ciudadana observadas durante el evento representan un antecedente relevante rumbo a la celebración de eventos internacionales previstos para los próximos años, entre ellos actividades vinculadas al Mundial de 2026.