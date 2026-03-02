DIF Naucalpan realizará jornada “Mujer con Bienestar” con mastografías gratuitas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Sistema DIF Naucalpan anunció la realización de la jornada de salud “Mujer con Bienestar”, una iniciativa enfocada en la prevención y el cuidado de la salud femenina.

La campaña se llevará a cabo del martes 3 al sábado 7 de marzo en la explanada del Palacio Municipal de Naucalpan, ubicado en Avenida Benito Juárez 39, en el Centro del municipio. Las actividades iniciarán a partir de las 8:30 de la mañana.

Como parte central de esta jornada, se estarán realizando mastografías totalmente gratuitas, con un límite de 60 estudios por día. Autoridades del DIF destacaron que la detección oportuna es fundamental para salvar vidas, ya que permite identificar a tiempo posibles casos de cáncer de mama y brindar atención médica adecuada.

La institución señaló que esta acción forma parte de su compromiso por garantizar el acceso a servicios de salud especializados para todas las mujeres del municipio, especialmente para quienes no cuentan con seguridad social o recursos suficientes para realizarse este tipo de estudios en instituciones privadas.

Para poder acceder a la mastografía, las interesadas deberán cumplir con algunos requisitos básicos. Es necesario presentar identificación oficial vigente. Además, se recomienda acudir con baño previo y con las axilas rasuradas para facilitar el procedimiento.

También se pide no usar desodorante, perfume o crema el día del estudio, ya que estos productos pueden alterar los resultados de la mastografía. De igual forma, se solicita no llevar pulseras, aretes o collares durante la realización del examen.

El DIF Naucalpan reiteró que la prevención es una herramienta clave para el cuidado de la salud y llamó a las mujeres a aprovechar esta jornada gratuita. Subrayó que el objetivo es acompañarlas, orientarlas y brindarles atención con calidad y sensibilidad.