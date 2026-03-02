Van por 12 años de prisión para quienes publiquen “deepfakes” con imágenes de menores

Foto ilustrativa Foto ilustrativa (La Crónica de Hoy)

Frente al creciente abuso sexual infantil en entornos digitales, donde se utilizan imágenes falsas de niñas, niños y adolescentes, la diputada Diana Sánchez Barrios, en el Congreso local, propuso penas de siete a 12 años de prisión y de mil a dos mil días de multa, a quienes creen “deepfakes” con inteligencia artificial.

La legisladora informó que con su propuesta se busca reformar el Artículo 188 del Código Penal capitalino para fortalecer la protección de las niñas, los niños y adolescentes del abuso sexual en los medios digitales.

De esta manera se pondría un alto a las fotografías, videos o películas donde se simule la identidad o participación de una persona menor de edad en situaciones que nunca ocurrieron.

Detalló que la propuesta también incluye el decomiso y destrucción de los objetos, instrumentos y productos de delito donde las infancias y adolescencias sean utilizados falsamente para crear contenidos sexuales, y que es una de las consecuencias nocivas de la inteligencia artificial.

“Cuando la IA genera material sexual que representa o simula la participación de personas menores de edad, aunque no exista una víctima identificable en la producción, no estamos frente a un simple archivo digital. Estamos frente a la normalización de la sexualización de la infancia; la reproducción de patrones de dominación, y la consolidación de un mercado simbólico y económico que legitima el abuso como consumo”, aseguró.

También precisó que la reforma al Código Penal capitalino no es para crear un nuevo delito, sino atacar la problemática que se genera por la falta de una previsión expresa sobre materiales sexuales generados o alterados con IA.

Deepfakes aumentaron en más del 460% en el último año

De acuerdo con la iniciativa, en ésta se retomaron los resultados de diversos estudios internacionales que han documentado que la IA se ha utilizado, en mayor medida, para fines sexuales. Al respecto, se indica que el 98 por ciento de los videos “deepfake” que circulan en internet son de carácter pornográfico.

La cantidad de ese material aumentó en más de 460 por ciento, entre los años 2022 y 2023, mientras que el 99 por ciento de las personas representadas en los videos son mujeres, problema que se agrava cuando en los contenidos sexuales se involucra o simula la participación de menores de edad.