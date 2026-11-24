¿Volverá a llover hoy en CDMX? Esto dice el pronóstico del clima para este martes 24 de noviembre (Pexels)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé que este martes 24 de noviembre se registre la caída de fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que se recomienda llevar paraguas antes de salir de casa.

¿A qué hora lloverá hoy en la CDMX?

Ante el pronóstico de chubascos con actividad eléctrica, las precipitaciones comenzarán principalmente entre las 15:00 y las 22:00 horas. La SGIRPC advirtió que la lluvia sobre la capital podría dejar una acumulación de entre 10 y 20 milímetros, presentándose la mayor intensidad durante el transcurso de la tarde y la noche de este martes 24 de noviembre.

Cabe señalar que durante la mañana se prevé un ambiente cálido a templado, aunque persistirá un cielo mayormente nublado con posibilidad de lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento variables de entre 5 y 20 kilómetros por hora.

#PronósticoDelTiempo || ¡Excelente día! Este martes tendremos ambiente cálido a templado con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México. Hay condiciones para lluvias fuertes y actividad eléctrica. Toma tus precauciones y mantente informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/8T8bBAqrh9 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 24, 2026

¿Cómo estará la temperatura en la CDMX este martes?

Para la alcaldía Venustiano Carranza se pronostica una temperatura máxima de 21 grados Celsius alrededor de las 15:00 horas; posteriormente, el termómetro registrará un descenso hasta los 15 grados Celsius a partir de las 21:00 horas.

¿Sigue activa la alerta amarilla por bajas temperaturas?

Sí, la alerta amarilla permanece activa debido al pronóstico de bajas temperaturas en las zonas sur y poniente de la Ciudad de México, donde el ambiente frío se concentrará entre las 07:00 y las 08:00 horas.

Por ello, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil y tomar precauciones tanto ante las lluvias fuertes y la actividad eléctrica como frente al descenso de temperatura.