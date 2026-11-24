NFL en México

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) reportó que el partido de la National Football League (NFL), celebrado el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, generó una derrama económica estimada en mil 555 millones 55 mil pesos.

El organismo empresarial atribuyó este impacto a la asistencia de poco más de 85 mil 600 aficionados, entre habitantes de la capital, visitantes de otros estados y extranjeros, quienes impulsaron el consumo en distintos establecimientos y servicios de la ciudad durante la jornada deportiva.

Vicente Gutiérrez Camposeco, titular de la Canaco CDMX, destacó que los encuentros deportivos internacionales representan una oportunidad para fortalecer la actividad económica de la capital, particularmente en los negocios relacionados con el turismo, el entretenimiento y los servicios.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, la mayor parte de los ingresos correspondió a la venta de boletos, que alcanzó 789 millones 770 mil pesos, mientras que el consumo de alimentos y bebidas generó 403 millones 232 mil pesos.

Hospedaje, transporte y eventos previos

Otros rubros que contribuyeron a la derrama económica fueron los servicios de transporte mediante aplicaciones, con 129 millones 744 mil pesos, y el hospedaje, que registró 124 millones 308 mil pesos.

A estos ingresos se sumaron 108 millones de pesos derivados de las actividades organizadas antes del encuentro, entre ellas los Fan Fests realizados en centros comerciales y distintas sedes de la capital, donde los aficionados participaron en actividades relacionadas con el partido.

La Canaco señaló que la llegada de visitantes también favoreció a hoteles, moteles y plataformas de alojamiento temporal, principalmente en los corredores turísticos y zonas cercanas al Estadio Banorte, donde se concentró parte de la demanda de hospedaje.

En el sector gastronómico, restaurantes, bares, cantinas, cafeterías y centros nocturnos registraron mayor movimiento por la afluencia de aficionados antes y después del encuentro, mientras que los establecimientos comerciales también recibieron consumidores interesados en adquirir productos relacionados con la NFL.

Comercios y establecimientos turísticos

El organismo empresarial destacó que los encuentros deportivos de gran convocatoria tienen un efecto en distintas actividades de la economía local, debido a que el gasto de los asistentes no se limita al acceso al estadio, sino que también alcanza servicios de alimentación, movilidad, alojamiento y entretenimiento.

Entre los negocios que registraron mayor dinamismo se encuentran tiendas de conveniencia, supermercados, centros comerciales y establecimientos especializados en artículos deportivos, ropa y recuerdos relacionados con el evento.

La Canaco CDMX consideró que este tipo de espectáculos contribuye a fortalecer la actividad terciaria de la capital y a posicionarla como una sede relevante para eventos deportivos internacionales en América Latina.