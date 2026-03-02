Verificación vehicular CDMX y Edomex: ¿Qué autos verifican en marzo?

La verificación vehicular continúa en marzo para automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con el calendario establecido por las autoridades ambientales.

¿Qué autos verifican en marzo?

Durante este mes deberán realizar el trámite los siguientes vehículos:

Engomado rosa, terminación de placas 7 y 8

Fecha límite: 31 de marzo.

Engomado rojo, terminación de placas 3 y 4

Periodo: del 1 de marzo al 30 de abril.

Fecha límite: 30 de abril.

El programa aplica para vehículos con holograma 0, 1 y 2, conforme a las disposiciones vigentes de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México.

Evita multas

No verificar en el periodo correspondiente puede generar sanciones económicas y restricciones adicionales para circular en la Zona Metropolitana del Valle de México, además de impedir realizar el trámite hasta cubrir la multa.

Las autoridades recomiendan agendar cita con anticipación y asegurarse de no tener adeudos pendientes antes de acudir al verificentro.

Recomendaciones

Autoridades recomiendan:

Agendar cita con anticipación en el verificentro correspondiente.

No tener adeudos de tenencia o multas, ya que pueden impedir el trámite.

Acudir con el vehículo en buenas condiciones mecánicas para evitar rechazos.

La verificación vehicular forma parte de las medidas para reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México y es requisito clave para circular conforme al programa Hoy No Circula.