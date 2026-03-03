Autoridades de Ecatepec encabezan Mesa de Paz Comunitaria en San Agustín

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mantener el contacto directo con la ciudadanía, autoridades municipales participaron en una nueva Mesa de Paz Comunitaria, realizada en la colonia San Agustín, 3ª Sección.

Como parte de estos ejercicios que se llevan a cabo de manera diaria y simultánea en distintos puntos del municipio, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss encabezó la jornada de trabajo, acompañada por integrantes de su equipo, para escuchar de primera mano las inquietudes y propuestas de vecinas y vecinos.

Durante la reunión, habitantes del sector expusieron diversas problemáticas relacionadas con seguridad, servicios públicos y prevención social, mismas que fueron canalizadas a las áreas correspondientes para su atención.

Las Mesas de Paz Comunitarias forman parte de la estrategia del gobierno municipal para atender las causas desde el territorio, privilegiando la proximidad social y la participación ciudadana como herramientas clave para fortalecer la tranquilidad en las comunidades.

Autoridades municipales reiteraron la invitación a la población para acercarse a su sector y participar en estos espacios de diálogo, que permiten construir soluciones conjuntas y dar seguimiento puntual a las necesidades de cada colonia.

Con estas acciones, el gobierno de Ecatepec refrenda su compromiso de trabajar en territorio y de la mano con la ciudadanía para consolidar entornos más seguros.