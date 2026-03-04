Diputados de Morena organizan asambleas de seguridad vecinales

Morena pone en marcha asambleas de seguridad vecinales

Las y los diputados de Morena junto con asociaciones aliadas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dieron inicio a un programa de asambleas vecinales, que recorrerá las 16 alcaldías capitalinas.

El programa consiste en realizar reuniones con mandos de la SSC para escuchar directamente a las vecinas y vecinos, conocer sus necesidades de seguridad y construir juntos estrategias calle por calle que permitan reducir los índices de inseguridad.

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa, coordinadora de la bancada de Morena, detalló que estas asambleas son un ejercicio de gobierno cercano al pueblo con el fin de prevenir las violencias y disminuir la inseguridad.

“Porque queremos que las familias caminen tranquilas en las calles y se sientan seguros en sus hogares. Para evitar que haya denuncias, resolvemos las causas. Por eso vamos a cada colonia, barrio, unidad habitacional, para escuchar a la gente y actuar a tiempo”.

Las reuniones vecinales con la SSC permitirán que las autoridades de seguridad expliquen los avances en la reducción de delitos de alto impacto que la ciudad ha logrado de manera histórica, y al mismo tiempo recibirán de primera mano las inquietudes de la ciudadanía sobre los problemas de inseguridad que persisten en cada barrio.

Dicha estrategia de seguridad comunitaria busca fortalecer la coordinación entre autoridades y ciudadanía para construir una ciudad más segura, donde la percepción de inseguridad disminuya al mismo ritmo que los delitos.

Las reuniones incluirán la participación de mandos operativos de la SSC que podrán dar respuestas concretas y compromisos específicos para cada territorio.

La ciudadanía interesada puede solicitar información sobre fechas, lugares y horarios específicos a través de las oficinas de atención ciudadana y las redes sociales de los diputados locales de Morena en cada alcaldía.