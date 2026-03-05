Cuauhtémoc alista actividades culturales y de capacitación rumbo al 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la alcaldía Cuauhtémoc anunció diversas actividades culturales, deportivas y de capacitación dirigidas a mujeres, que se realizarán los días 5 y 6 de marzo en distintos espacios públicos de la demarcación.

Las actividades programadas serán una megacapacitación que se llevará a cabo el 5 de marzo a las 16:00 horas en el Auditorio Valentín Campa, seguida de la presentación de la obra de teatro “Ella es Julieta” a las 17:00 horas. Ese mismo día, a las 19:00 horas, se realizará la Rodada Nocturna Violeta, que partirá desde la explanada de la alcaldía.

Para el 6 de marzo está previsto el taller de serigrafía “Pinta tu pañuelo: Lazos que nos unen”, a las 11:00 horas. Durante la jornada también se entregarán pañuelos en las instalaciones de la alcaldía.

De manera paralela, se instalarán nuevos Puntos Violeta y se impartirán capacitaciones en perspectiva de género. Asimismo, se realizarán otras actividades como “Colores de la Verdad”, “Letras en Violeta” y la donación de kits de higiene.

La agenda cultural incluirá actividades en diversas casas de cultura de la demarcación. En la Casa de Cultura Alfonso Reyes se inaugurará el 6 de marzo una muestra de Nicol Salazar; en la Casa de Cultura Jesús Romero Flores iniciará el Taller de Esmaltes impartido por Ale Pineda; mientras que en los espacios culturales de San Rafael y Santa María la Ribera se presentará la exposición “Distintas miradas, una sola fuerza”.

Además, el viernes se realizará un evento musical en la Plaza del Danzón y un espectáculo de flamenco en la Casa de Cultura San Rafael.

Los días 5 y 6 de marzo se llevará a cabo en la explanada de la alcaldía la jornada “Fiscalía Contigo”, organizada en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se brindará orientación jurídica y atención especializada a mujeres.

Las autoridades informaron que todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público.