PVEM va contra la venta de perros y gatos en redes sociales

Buscan prohibir la venta de animales en redes sociales

El Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para prohibir la venta de perros y gatos en redes sociales, grupos de WhatsApp y plataformas digitales.

Al presentar su iniciativa, el legislador Manuel Talayero aseguró que la práctica se ha convertido en una nueva “fábrica de abandono” en la ciudad y detrás de fotos tiernas de cachorros, muchas veces hay criaderos clandestinos, animales hacinados, hembras explotadas para reproducirse y cachorros enfermos, que terminan en abandono.

Destacó que los refugios, sostenidos en su gran mayoría por ciudadanos, ya no pueden con el volumen de abandono generado por esta industria digital.

“Esta situación pone en riesgo la vida de los animales y la salud de las familias que los reciben sin garantías sanitarias”, afirmó.

La iniciativa plantea establecer la responsabilidad de las plataformas digitales; así como fortalecer la vigilancia, investigación y sanción por parte del Estado, a través de protocolos coordinados entre la Paot y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Los animales no son mercancía, son vidas. La tecnología no puede ser un instrumento para explotarlos, sino para protegerlos”, precisó el diputado, también coordinador de la bancada verde en el Congreso local.

Añadió que con esta medida se busca romper el ciclo de compra impulsiva, maltrato y abandono, y garantizar que los animales reciban cuidado digno y seguro.

En este sentido, el legislador recordó que se buscará establecer fondos en la ley para apoyar a todos los refugios, reconociendo la labor que hacen los ciudadanos que día a día rescatan animales abandonados y los cuidan con recursos propios.

“Con esta iniciativa, el Partido Verde reafirma su compromiso con el bienestar animal y con que la Ciudad de México siga siendo un referente en la protección de quienes no tienen voz: los animales”.