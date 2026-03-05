Tlalpan y M. Contreras refuerzan operativo conjunto de seguridad en colonias limítrofes

Las alcaldías Tlalpan y Magdalena Contreras reforzaron su estrategia de seguridad conjunta mediante recorridos nocturnos en colonias limítrofes de ambas demarcaciones, con la participación de autoridades locales y corporaciones de seguridad.

El operativo fue supervisado por la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, y el alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, quienes realizaron patrullajes en distintas zonas pese a las condiciones de lluvia registradas durante la noche.

En el caso de Magdalena Contreras, los recorridos incluyeron las colonias Tierra Colorada, Gavillero e Ixtlahualtongo. En Tlalpan, el operativo abarcó Bosques del Pedregal, Chichicaspa, Pedregales y San Nicolás Cuarta Sección.

De acuerdo con autoridades locales, este esquema de seguridad se mantiene desde hace varios meses y consiste en rondines diarios en distintos horarios, realizados en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Policía Auxiliar y la Guardia Nacional.

En los patrullajes también participaron jefes de sector y personal de seguridad de ambas alcaldías, así como brigadas de servicios urbanos que realizaron levantamientos de reportes sobre luminarias, baches y otros problemas detectados en las colonias visitadas.

Las autoridades añadieron que la meta de estos operativos es fortalecer la presencia policial, inhibir delitos y atender directamente solicitudes de vecinos de las zonas limítrofes. Indicaron además que los recorridos continuarán realizándose de manera periódica y que el siguiente operativo conjunto está previsto para el 12 de marzo.