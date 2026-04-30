IECM habilita micrositio para reducir votos nulos involuntarios en procesos de participación ciudadana

El Instituto Electoral de la Ciudad de México puso en operación un micrositio dedicado al Programa de Mejoramiento del Ejercicio del Sufragio (PROMES), una estrategia orientada a disminuir la incidencia de votos nulos involuntarios mediante acciones de información, capacitación y ajustes a la documentación electoral.

El programa parte de una distinción central: el voto nulo voluntario, cuando la persona decide anular su boleta, y el voto nulo involuntario, que ocurre cuando la intención era elegir una opción, pero se marca de forma incorrecta. Las acciones del instituto se enfocan en este segundo supuesto, con el objetivo de que la voluntad del electorado se registre adecuadamente.

El PROMES integra líneas de trabajo internas entre áreas del organismo, la revisión de estudios previos sobre voto nulo, la actualización de materiales normativos y de boletas, así como la coordinación con otras autoridades electorales y organizaciones para reforzar la orientación a la ciudadanía.

También contempla la mejora de herramientas informativas y pedagógicas que faciliten la comprensión sobre la forma correcta de votar y opinar en los mecanismos de participación ciudadana.

Para 2026 se realizaron adecuaciones en los recuadros de las boletas de participación ciudadana, incorporando números que no se repiten y letras del abecedario para distinguir con mayor claridad cada opción. Con ello se busca evitar confusiones entre los listados que aparecen en los carteles guía colocados en las Mesas Receptoras de Votación y Opinión.

El micrositio del PROMES reúne documentos normativos, estudios estadísticos y herramientas informáticas relacionadas con el análisis del voto nulo desde el año 2000 y, con mayor detalle, investigaciones realizadas entre 2021 y 2025 que identifican las principales causas del voto nulo involuntario. Esa información sirvió como base para definir las medidas que ahora se implementan.

Los recursos disponibles son un simulador de votación y opinión, diseñado como herramienta pedagógica para que la ciudadanía conozca el uso correcto de las boletas en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y en la Consulta de Presupuesto Participativo de 2026 y 2027.

El instituto detalló que el programa contempla durante este año la elaboración de diagnósticos, la actualización de documentos electorales, la realización de estudios especializados, la capacitación a actores institucionales y sociales, y campañas de difusión orientadas a explicar la manera adecuada de marcar las boletas para emitir un voto válido.