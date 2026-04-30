Metrobús CDMX: estaciones sin servicio y afectaciones este jueves 30 de abril

Metrobús CDMX Debido a cortes a la circulación vial, el Metrobús de la Ciudad de México suspenderá el servicio en algunas de las estaciones de la Línea 6 y 7 del transporte público.

Para este jueves 30 de abril de 2026, el Metrobús de la Ciudad de México anunció que suspenderá el servicio en algunas estaciones de sus Líneas 6 y 7 de manera temporal, debido a cortes a la circulación.

En cuanto a los tramos de cada línea, se ofrecerá el servicio a la población con desvío, por lo que advierten a los ciudadanos capitalinos y capitalinas a tomar precauciones y anticipar sus trayectos.

Metrobús CDMX: ¿qué líneas y estaciones no tienen servicio este jueves 30 de abril?

El Día del Niño y la Niña tendrá complicaciones en el transporte público Metrobús CDMX, ya que el servicio comunicó a través de redes sociales que se suspenderá el ascenso y descenso de usuarios en las líneas y estaciones siguientes:

Línea 6: Hospital Infantil de La Villa y De Los Misterios.

Hospital Infantil de La Villa y De Los Misterios. Línea 7: Gustavo A. Madero y De Los Misterios.

La suspensión del servicio comenzó a las 5:00 horas de este jueves y se extenderá hasta las 22:00 horas del anochecer; sin embargo, quedará sujeto a las condiciones viales que se desarrollen durante el día.

🚨 ATENCIÓN 🚨



Por cortes a la circulación vial, suspenderemos el servicio en estas estaciones 👇 de Línea 6 y Línea 7, el día de mañana 30 de abril.



Toma tus precauciones y consulta el Estado del Servicio en https://t.co/oU8f4Ffn0y pic.twitter.com/TI70Cc4HS2 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) April 30, 2026

En cuanto a la ruta que ambas líneas tomarán debido a esta suspensión de actividad en dos de sus estaciones respectivas, será un servicio con desvío, por lo que las autoridades recomiendan a la población capitalina tomar precauciones si las Líneas 6 y 7 están dentro de su rutina diaria.

El servicio con desvío será:

Línea 6: El Rosario - Villa de Aragón.

El Rosario - Villa de Aragón. Línea 7: Indios Verdes | Hospital Infantil La Villa - Campo Marte.

¿Por qué están cerradas las estaciones de la Línea 6 y 7 del Metrobús CDMX hoy 30 de abril?

De acuerdo con el comunicado del Metrobús CDMX a través de su cuenta oficial en redes sociales, las afectaciones a las Líneas 6 y 7 del servicio se deben a cortes en la circulación vial que serán causados por diversos eventos que se llevarán a cabo, tales como movilizaciones y concentraciones sociales.

Aunque la fecha límite para esta suspensión es hasta las 22:00 horas de este jueves, no descartan la posibilidad de reaunudar actividad previa si las condiciones viales lo permiten.