Megamarcha CNTE en CDMX: horarios, rutas y vialidades afectadas para este viernes 1 de mayo

Marcha CNTE hoy en CDMX La protesta de la la CNTE continúa en Ciudad de México este jueves 19 de marzo en Paseo de la Reforma.

¡Otra vez caos en la CDMX! esto debido a que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) prepara una nueva jornada de marchas y cierres de vialidadades para este viernes 1 de mayo (Día del Trabajo).

La llamada megamarcha no solo representa una jornada de exigencias laborales, sino también un evento que impactará de forma directa la movilidad, el transporte y la rutina diaria de millones de personas. Desde primeras horas del día, diversas vialidades clave estarán bloqueadas, mientras que en otros estados también se esperan protestas simultáneas.

Por lo que en nuestra nota te decimos cuáles serán la arterias viales afectadas para que tomes precauciones y preveas tus viajes.

¿A qué hora y en dónde inicia la megamarcha de la CNTE?

De acuerdo con la información disponible, la movilización está programada para comenzar desde muy temprano, alrededor de las 9:00 de la mañana, aunque desde antes ya podrían registrarse concentraciones y cierres parciales.

El punto de arranque principal será en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, uno de los sitios más emblemáticos de la capital, desde donde partirán contingentes rumbo al Zócalo.

Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de movilizaciones, los tiempos pueden extenderse durante varias horas, dependiendo del número de asistentes y del desarrollo de la protesta.

Calles cerradas y rutas afectadas en CDMX por la megamarcha CNTE

Las afectaciones viales se concentrarán principalmente en el corazón de la ciudad. Estas son algunas de las vialidades que podrían verse impactadas:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Circuito Plaza de la Constitución

El avance de la marcha irá generando cierres progresivos, por lo que autoridades recomiendan evitar la zona o anticipar traslados.

Alternativas viales para evitar el caos

Ante el cierre de las principales avenidas, se recomienda utilizar rutas alternas como:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente (Circunvalación)

José María Izazaga

Además, el uso del transporte público podría verse afectado en estaciones cercanas al recorrido, especialmente en el Centro Histórico.

¿En qué estados habrá protestas?

La movilización no será exclusiva de la capital. La CNTE tiene presencia en distintos estados, por lo que se esperan protestas en entidades como:

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Michoacán

Zacatecas

En estas regiones podrían registrarse bloqueos carreteros, marchas locales y concentraciones en plazas públicas, lo que también impactaría la movilidad.

¿Por qué la CNTE organiza esta megamarcha?

Esta jornada de marchas tiene como finalidad visibilizar las exigencias de la Coordinadora y buscar una mesa de diálogo con las autoridades federales. Entre sus peticiones, se encuentran las siguientes:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Jubilación por años de servicio

Cancelación de las Afores y del sistema de cuentas individuales

Aumento salarial al 100% directo al sueldo base

Homologación a todas las prestaciones

Reinstalación de cesados

Aumento al presupuesto público de educación y salud

Cada año, estas movilizaciones buscan visibilizar inconformidades del magisterio, pero también generan un efecto inmediato en la vida cotidiana de la población.

Para quienes viven o transitan por la Ciudad de México, la recomendación es contundente: planear con anticipación, salir con tiempo y mantenerse informado.