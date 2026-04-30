Día del niño: kids se especializan en robar transeúntes y vehículos; llaman a endurecer sanciones a adolescentes

Niños El robo a transeúnte con la agravante de violencia es el crímen favorito entre los menores, con 567 detenidos de 2024 al cinco de abril del 2026. (Archivo)

El número de menores de edad que cometen delitos en la Ciudad de México no baja. Desde niños y adolescentes que asesinan, lesionan con arma de fuego, secuestran y violan, hasta kids que cometen robo a transeúnte y vehículos con múltiples agravantes, más de 400 personas de 11 a 17 años fueron llevadas al Ministerio Público por cometer delitos del mismo modo que los adultos.

Algunos, pertenecientes a fuertes cárteles de la droga en la capital, otros trabajan por su cuenta, aunque la realidad es que la incidencia delictiva a manos de niños, niñas y adolescentes que cometen crímenes de alto impacto no baja. Aunque las autoridades presumen descensos en los delitos ejecutados por adultos, en el caso de cifras oficiales, en el caso de menores de edad se vive una realidad distinta, en la que cada vez más hay chicos asesinos y ladrones con violencia.

El robo a transeúnte con la agravante de violencia es el crímen favorito entre los menores, con 567 detenidos de 2024 al cinco de abril del 2026; con números promedio y sin bajas importantes en los últimos años. Mientras que en el primer año 262 personas de este rango de edad fueron detenidas en el MP, para el año siguiente la cifra se mantuvo en 239.

En segundo lugar en delitos de alto impacto perpetrado por niños, niñas y adolescentes está el robo a vehículo sin violencia, que mientras en 2024 se mantuvo en 47 arrestados, un aumento del 51 por ciento, en tanto que para los primeros tres meses del 2026 ya había 15 capturados; 133 en total.

También, el robo a negocio con violencia creció de 2024 a 2025, de 28 a 43 detenidos, 21 por ciento de aumento. El hurto a transeúnte con violencia se ubica entre los crímenes que más ejecutan niños y adolescentes, 66 en el tiempo mencionado. El robo a vehículo con violencia es otro de los ilícitos que no se detiene, 29 en el primer año, 31 en el segundo y para el cinco de abril del 2026 ya habían tres presentados ante el agente del MP.

Justicia para Adolescentes detenida en el tiempo

El Código Penal para Adolescentes plantea penas máximas de internamiento de cinco años en Centros de Internamiento, reforma de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, planteada a nivel federal en el año 2016, sin embargo, para especialistas cómo Erendali Trujillo, licenciada en derecho y especialista en atención a la violencia, la obsolescencia de la normatividad y la nula actualización provoca que los castigos hacia menores de edad no tengan efectos para erradicar que niños y niñas comiencen una vida delictiva, por el contrario, la desatención a las causas deja la mayoría de estos ilícitos en la impunidad.

“Se hizo un estudio desde neurociencia y herramientas de la salud mental y decir que un menor no puede tener un castigo igual que un adulto, si bien es cierto los menores tienen la capacidad para diferenciar entre el bien y el mal, su cerebro no está suficientemente desarrollado desde la corteza prefrontal y cómo es inmaduro, no entienden las consecuencias de sus actos, esa es la base desde lo que argumenta el legislador. El problema es que engloban a todos los menores en conflicto con la Ley cómo si todos fueran iguales y estas neurociencias son obsoletas; hay estudios que revelan desde mapeos cerebrales y psiquiatría forense, donde mencionan que hay menores con psicopatía desde muy temprana edad, entonces no todos son reintegrables y tienen conductas antisociales muy marcadas”.

“Sí se incorporan a la sociedad (menores en conflicto), pero esta Ley deja muchas lagunas que favorecen al crimen organizado para el reclutamiento de menores, porque las penas máximas son de cinco años de internamiento. Otros menores que vienen de hogares destruidos ¿A qué sociedad padres se van a reincorporar? Si los padres que son sus primeros cuidadores no están presentes o están en reclusión, no se pueden restablecer a una sociedad, esto no fue tomado en cuenta por el legislador, no se han interpuesto políticas públicas”.

“El sistema integral está muy romantizado, sería ideal un sistema de internamiento distinto, los jóvenes en conflicto con la Ley deberían de tener castigos severos no solamente en las penas para que vean que a toda acción hay una consecuencia. En el caso de los psicópatas los puedes neutralizar haciendo servicio a la comunidad, generando círculos donde se puedan sentir realizados sin hacer el mal; en las escuelas se deben de tener arcos de seguridad con caninos antidrogas. Es implementar una política criminal con políticas públicas que sirvan a la prevención y si hay un menor que disparó a una escuela, su tratamiento no puede ser igual al resto ni reintegralo a la sociedad tan rápido”, explicó la especialista.

Sin bajas en niños asesinos y tiradores

Estos niños también asesinan, 47 menores fueron detenidos de 2024 a 2026. A pesar de que la cifra bajó de 24 a 17 arrestos de 2024 a 2025, para los primeros tres meses de 2026 ya había seis personas que comparecieron ante la autoridad por haber matado con dolo.

Niños, niñas y adolescentes también tienen a su alcance armas de fuego que no dudan en usar, con 36 detenidos de 2024 a 2026, delito que no baja, por el contrario, de 15 kids capturados en el primer año, en el segundo fueron 14 y hasta el seis de abril, siete ya habían lesionado a alguien con pistola y revólver.

La criminalidad de los jóvenes avanza mientras crecen, de 11 y 12 años sólo 14 menores fueron detenidos, pero de 13 y 14 años, 128 de estos adolescentes fueron arrestados, después, 193 personas de 15 años; 313 de 16 años y 384 capturados de 17 años por las autoridades. El promedio de apresados no bajó conforme pasaron los años, con más de 450 arrestos anuales y 123 sólo en los primeros tres meses de 2026.

“Los legisladores cuando crean una Ley, no tienen equipos multidisciplinarios, con psiquiatras, criminólogos, abogados, para que se pueda elaborar la Ley, pero la mayoría de los legisladores están por dedazo, cómo Sergio Mayer votando por Leyes. No hay forma de que vaya a haber una reforma, no se tiene que ser tirano”; concluyó la abogada.

Con menor incidencia pero sin bajas, la violación perpetrada por menores reportó seis arrestos en 2024, siete en 2025 y tres en 2026 hasta los primeros días de abril.

Detenidos ante MP por delitos de alto impacto 2024 al 7 de abril del 2026: