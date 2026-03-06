Marcha 8M 2026: frases y consignas que puedes usar para carteles en la ruta confirmada en CDMX (Cuartoscuro)

A unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, colectivas feministas, organizaciones civiles y contingentes independientes comenzaron a difundir los puntos de reunión, horarios y la ruta prevista para la marcha del 8 de marzo (8M) en la Ciudad de México, una de las movilizaciones más importantes del país en defensa de los derechos de las mujeres.

Entre los preparativos de esta movilización mundial, diversos símbolos y códigos se han consolidado alrededor de la lucha feminista. Uno ellos, son los carteles, utilizados como una herramienta de comunicación para expresar consignas, demandas y mensajes que buscan visibilizar problemáticas relacionadas con los derechos de las mujeres.

Las frases que aparecen en pancartas durante la marcha del 8 de marzo (8M) no surgen de manera aislada. Muchas de ellas han sido utilizadas durante años en movilizaciones feministas en México y en otros países, por lo que con el tiempo se han convertido en consignas reconocibles dentro del movimiento y en expresiones colectivas que reflejan diversas demandas sociales.

Marcha 8M en CDMX: frases y consignas que suelen aparecer en los carteles feministas

A continuación se presentan algunas de las frases que han sido utilizadas en años anteriores, de acuerdo con recopilaciones de medios como Milenio y registros de movilizaciones previas:

“Ni una menos”

“Vivas nos queremos”

“Si tocan a una, respondemos todas”

“Nos sembraron miedo, nos crecieron alas”

“No es exageración, es violencia”

“No estamos todas, nos faltan muchas”

“La lucha sigue hasta que todas seamos libres”

“Solo quiero vivir sin miedo”

“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”

“No me llamo bonita, me llamo poderosa”

“El feminismo es justicia”

“Marcho para que mis hijas no tengan que hacerlo”

“No querer ser madre es razón suficiente”

“Aborta al patriarcado”

“Sus nombres no son estadísticas, son nuestra memoria y nuestra lucha”

“Somos históricas, no histéricas”

“No soy tuya ni de nadie, soy solo mía”

“Juntas somos más fuertes”

“Resistencia feminista”

“No es no”

“Por nuestros derechos”

Es importante puntualizar que la elección de consignas y frases en ningún movimiento social debe ser impuesta por los medios de comunicación.

En ese sentido, cada participante decide qué mensaje llevar a la movilización. Las consignas surgen desde las propias manifestantes y sus experiencias, recordando que quien maneja el lenguaje también influye en la construcción del poder y del discurso público.

De esta manera, los carteles no solo comunican un mensaje personal durante la movilización, sino que también forman parte de una narrativa común dentro de la lucha feminista, que se ha construido a lo largo de años de manifestaciones en el país y en el mundo.





Marcha 8M 2026: ruta hacia el Zócalo capitalino

El recorrido previsto contempla avanzar por Paseo de la Reforma, continuar por Avenida Juárez, incorporarse a Eje Central y posteriormente tomar la calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México, donde suele concluir la movilización.

A lo largo del trayecto se espera la incorporación de más participantes en distintos puntos del corredor central de la capital, en una jornada que cada año reúne a miles de mujeres que marchan para visibilizar sus demandas y exigir igualdad, justicia y el fin de la violencia de género.

Puntos de reunión a lo largo de Reforma

Entre los principales lugares donde comenzarán a concentrarse los contingentes destacan el Ángel de la Independencia, la Fuente de la Diana Cazadora, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Madre y el Monumento a la Revolución. En algunos casos también se ha señalado la estación Metro Revolución como punto de encuentro.

Estos espacios funcionan como sitios de organización previa, donde los colectivos preparan consignas, pancartas y aspectos logísticos antes de iniciar el recorrido. Dependiendo del grupo, la salida puede realizarse desde cualquiera de estos puntos para incorporarse posteriormente a la marcha principal.

Horarios escalonados para los contingentes

Las convocatorias establecen horarios de reunión que van aproximadamente de las 9:00 a las 13:00 horas, aunque cada colectivo define su propia agenda. Algunos grupos han convocado desde media mañana, mientras que otros prevén iniciar su movilización cerca del mediodía.

Entre los contingentes que ya han difundido su convocatoria se encuentra Amnistía Internacional México, que planea reunirse en la Glorieta de las Mujeres que Luchan alrededor de las 11:30 horas, así como otros colectivos que partirán desde la Diana Cazadora cerca del mediodía.