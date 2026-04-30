¿Se suspende el Hoy No Circula este viernes 1 de mayo? Autos que descansan en Edomex y CDMX

Hoy No Circula Este viernes el programa Hoy No Circula no sufre cambios (Crónica Digital)

Aunque el calendario marque pausa laboral por el Día del Trabajo, las avenidas principales no se vacían del todo y, en ese contexto, el programa Hoy No Circula sigue operando de forma normal este 1 de mayo en CDMX y Edomex ante el riesgo de el incremento de la contaminación y con el objetivo de prevenir contingencia ambiental

Horario Hoy No Circula 1 de mayo, Día del Trabajo

No existe comunicado oficial que modifique la operación del programa hasta el momento, de modo que este viernes 1 de mayo las restricciones se aplican con normalidad desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas tanto en la Ciudad de México como en los municipios conurbados del Estado de México.

¿Qué autos no pueden circular este viernes en CDMX y Edomex?

Para este viernes, el esquema se mantiene sin ajustes extraordinarios. Los vehículos que deben permanecer fuera de circulación son aquellos con engomado azul, placas con terminación 9 o 0 y holograma 1 o 2.

Municipios y alcaldías donde aplica el Hoy No Circula

La cobertura del programa abarca la totalidad de la capital y se extiende a zonas estratégicas del área metropolitana. Municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza forman parte de este perímetro de control.

Autos que sí pueden circular este 1 de mayo CDMX y Edomex

El diseño del programa también contempla excepciones. Los vehículos con holograma doble cero y cero mantienen libre circulación, al igual que unidades eléctricas e híbridas. A esto se suman autos destinados a servicios de emergencia, seguridad pública, transporte urbano y aquellos que trasladan a personas con discapacidad.