Detienen al “Donas” de la “Fuerza Antiunión”, mató al “Dilan” de la “Unión Tepito”

Detenidos Jesús Daniel Cobarruvias Garrido, alias "El Donas" y Miguel Ángel "N". (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Jesús Daniel Cobarruvias Garrido, alias “El Donas”, uno de los principales sicarios del grupo delictivo “Fuerza Antiunión”, vinculado a la agresión en contra de Dilan Axel García Maldonado, alias “El Dilan”

También fueron capturados a Miguel Ángel “N” y un menor de edad, en posesión de dosis de droga y un arma de fuego corta abastecida con ocho cartuchos útiles.

Dilan Axel García Maldonado, alias “el Dilan”, integrante de “La Unión Tepito”, sufrió un atentado el ocho de diciembre de 2024 y otros tres eventos violentos en la colonia Morelos.

Mientras circulaban en la calle Jesús Carranza, en la colonia Morelos, los oficiales se percataron que un hombre portaba una pistola, por lo que se aproximaron y le marcaron el alto a él y a sus acompañantes.

En ese momento, los jóvenes comenzaron a correr, sin embargo, metros adelante, antes de ingresar a una unidad habitacional los alcanzaron. Después, revisaron sus pertenencias y les hallaron 30 dosis de marihuana y un arma de fuego corta abastecida con ocho cartuchos útiles.

Ahí, fueron detenidos Jesús Daniel Cobarruvias Garrido, alias “El Donas”, y Miguel Ángel “N”. El grupo delictivo “Fuerza Antiunión” es antagónico de “La Unión Tepito”, que mantienen la disputa en la colonia Morelos.

Además, se le relaciona con tres tiroteos en junio, octubre y diciembre de 2024 donde tres personas resultaron lesionadas y “el Dilan”, perdió la vida; y otro ocurrido en abril de 2025 donde una mujer y un hombre resultaron lesionados.

También, se pudo saber que “El Donas” cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario por el delito de Portación de arma de fuego; mientras que Miguel Ángel “N”, de 20 años, registra un ingreso por Delitos contra la salud.