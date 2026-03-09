IECM realiza mesa de diálogo sobre violencia política contra mujeres de pueblos originarios

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizó una mesa de diálogo con mujeres de pueblos y barrios originarios para abordar la violencia política en razón de género y escuchar las experiencias que enfrentan en el ámbito comunitario.

El encuentro, denominado Mesa de Diálogo Intercultural sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección Distrital 25 del organismo electoral, en la alcaldía Xochimilco. La actividad tuvo como propósito fortalecer las capacidades de participación política y comunitaria de mujeres pertenecientes a pueblos originarios y comunidades indígenas de la capital.

Durante la sesión, la consejera electoral Maira Melisa Guerra Pulido explicó que la reunión buscó abrir un espacio para hablar sobre las distintas formas de violencia política que enfrentan las mujeres, así como para identificar mecanismos que permitan prevenirla y atenderla.

“Son cuestiones que muchas veces tenemos invisibilizadas, que pensamos que pasan de manera natural. Esto no debe de ser así, todas las mujeres, como el resto de las personas, tenemos derecho a participar, a decidir lo que queremos de nuestras vidas cotidianas y hacerlo en libertad”, expresó.

En el encuentro también se expusieron elementos básicos sobre la perspectiva de género y el marco legal relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género, además de promover un intercambio de experiencias entre las participantes.

De acuerdo con lo expuesto durante la mesa, la legislación define esta modalidad de violencia como cualquier acción u omisión que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, ya sea cuando participan como candidatas o durante el desempeño de un cargo público.

Asimismo, se explicó que este tipo de violencia puede manifestarse de distintas formas, entre ellas la física, verbal, simbólica, económica o sexual, y suele dirigirse a las mujeres por su condición de género o mediante expresiones que reproducen estereotipos.

También se destacó la importancia de diferenciar entre la crítica legítima al desempeño de una persona en el ámbito público y las expresiones basadas en prejuicios de género que pueden constituir violencia política.

En la actividad participaron también Carlos Román Cordourier Real, director ejecutivo de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana del instituto; Maribel Becerril Velázquez, directora de Procedimientos Administrativos Sancionadores, y Fernanda Barreto Pérez, subdirectora de Género e Igualdad Sustantiva.

El IECM informó que estas acciones forman parte del cumplimiento de la sentencia SCM-JDC-0089/2025 emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de promover el reconocimiento, la prevención y la denuncia de la violencia política contra las mujeres, así como generar espacios de escucha con perspectiva de género, intercultural y de derechos humanos.