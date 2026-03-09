Miles de mujeres firman manifiesto por la igualdad en Naucalpan

manifiesto por la igualdad en Naucalpan

Más de dos mil mujeres se dieron cita en Naucalpan para suscribir un manifiesto colectivo que busca consolidar un presente de igualdad y abrir paso a un futuro con mayor participación femenina en la vida pública. La convocatoria, realizada en el marco del Día Internacional de las Mujeres, congregó a simpatizantes y militantes de Morena provenientes de distintas colonias del municipio, quienes refrendaron su compromiso con la organización comunitaria y el fortalecimiento de sus liderazgos.

El evento, organizado a través del espacio “Impulsando Mujeres”, sirvió como plataforma para reconocer las luchas históricas del movimiento feminista y de las mujeres progresistas que han defendido derechos fundamentales desde distintas trincheras. Las asistentes destacaron la importancia de visibilizar el trabajo de aquellas que, con su esfuerzo cotidiano, han abierto camino para que las nuevas generaciones puedan acceder a espacios de decisión y participación en condiciones de mayor equidad.

Durante su intervención, Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan y consejero nacional de Morena, expresó su respaldo a las demandas de las mujeres y subrayó la necesidad de mantener vigente una agenda de igualdad. El edil reconoció el papel fundamental que desempeñan las mujeres en sus comunidades, familias y espacios organizativos, y reiteró su compromiso de impulsar acciones que contribuyan a erradicar cualquier forma de violencia de género.

Montoya Márquez recordó que los avances en materia de participación política y paridad han sido posibles gracias a las políticas impulsadas durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y que actualmente encuentran continuidad con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. En ese contexto, señaló que las posturas conservadoras históricamente han intentado limitar los derechos de las mujeres, por lo que llamó a defender las conquistas alcanzadas.

El alcalde estuvo acompañado por mujeres de su entorno familiar, entre ellas su esposa Adriana Escobar, su madre Juana Márquez, su hermana Berenice Montoya, su hija Aurora Montoya, su suegra Angélica Escobar y su abuela Guadalupe Espinoza. Durante su mensaje, también recordó con afecto a su abuela María Martínez, a quien definió como una figura fundamental en su formación personal y política.

Tras la lectura del “Manifiesto Naucalpense para seguir Impulsando Mujeres”, las asistentes procedieron a firmar el documento, que establece cinco ejes rectores: un llamado a la memoria histórica, el diagnóstico de la realidad actual, el compromiso con la unidad, un mensaje dirigido a la ciudadanía y una proclama que reafirma la voluntad de las mujeres de Naucalpan de mantenerse organizadas hasta lograr que la igualdad sea una práctica cotidiana.

Durante el encuentro se destacó que las mujeres han sido protagonistas en la construcción de comunidades más justas, impulsando procesos de transformación social desde sus barrios, espacios laborales y organizativos. Las participantes coincidieron en que su papel como liderazgos sociales resulta indispensable para avanzar hacia una sociedad más equitativa y democrática.

Como parte de las actividades conmemorativas, se anunció el desarrollo de una agenda integral durante el mes de marzo, que incluirá eventos educativos, culturales y deportivos orientados al fortalecimiento de las mujeres. La programación será difundida a través de las redes sociales y la página oficial de Morena Naucalpan, con el objetivo de que más mujeres del municipio puedan sumarse a las actividades.