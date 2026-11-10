IECM reconoce ocho nuevos Pueblos Originarios en el marco de participación ciudadana





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los efectos de la incorporación de ocho Pueblos Originarios al Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2025, mediante la reclasificación de unidades territoriales que anteriormente estaban registradas como colonias, unidades habitacionales, fraccionamientos y otras categorías.

Los pueblos incorporados son Santa María Nonoalco, en Álvaro Obregón; Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán; Santiago Atepetlac y Santiago Atzacoalco, en Gustavo A. Madero; así como Santa Martha Acatitla, Santa María Aztahuacán, Santiago Acahualtepec y San Andrés Tetepilco, en Iztapalapa.

El Consejo General del organismo aprobó el acuerdo que establece las consecuencias de esta modificación, derivada de la incorporación de las ocho comunidades al Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.

El ajuste no contempla la creación de nuevas unidades territoriales, por lo que se conservarán los mil 851 ámbitos que integran el marco geográfico. La modificación consiste únicamente en reconocer las ocho unidades como Pueblos Originarios.

La determinación establece que los nuevos ámbitos geográficos serán aplicables a los mecanismos de democracia directa y los instrumentos de democracia participativa que se desarrollen después de la aprobación del acuerdo.

En cuanto a la participación comunitaria, las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) de esos ocho territorios concluirán sus funciones el 31 de diciembre de 2026.

Hasta entonces, únicamente podrán realizar actividades previstas en el acuerdo, como convocar asambleas de evaluación y rendición de cuentas sobre los proyectos del Presupuesto Participativo 2026, entregar sus archivos a las direcciones distritales y dar seguimiento a las solicitudes ciudadanas pendientes.

Por su parte, los Comités de Ejecución y Vigilancia del ejercicio 2026 continuarán en funciones hasta que concluyan los proyectos correspondientes. En caso de que las obras o acciones no terminen antes del 31 de diciembre, deberán informar a las autoridades tradicionales representativas y mantener la comunicación hasta su conclusión.

Las personas representantes de las COPACO también conservarán su participación en las Coordinadoras de Participación Comunitaria hasta el cierre de este año.

Respecto al Presupuesto Participativo 2027, el IECM determinó que los proyectos ganadores deberán ejecutarse conforme a las características y dictámenes con los que fueron sometidos a consulta. Su seguimiento quedará a cargo de las autoridades tradicionales de cada Pueblo Originario, de acuerdo con sus sistemas normativos internos y respetando los derechos humanos.

Las autoridades tradicionales designarán a las personas responsables de vigilar la ejecución de los proyectos y deberán comunicarlo por escrito a la alcaldía y a la dirección distrital correspondiente, a más tardar el 15 de febrero de 2027.

El acuerdo también instruye a las direcciones distritales a informar sobre estos cambios a las personas integrantes de las COPACO y de los comités de Ejecución y Vigilancia, así como a los habitantes de los ocho territorios, y mantener comunicación con las autoridades tradicionales para garantizar la continuidad de las acciones de participación comunitaria.