Bloqueos de conductores de aplicación: ¿A qué hora y dónde se estarán manifestando este 10 de noviembre?

Conductores de aplicación Se manifestarán este martes 10 de noviembre. (cuartoscuro)

Conductores de aplicación se manifestarán este martes 10 de noviembre. Se esperan concentración y posiblemente bloqueo de vialidades.

¿Qué exigen conductores de aplicación?

Después de que el día de ayer repartidores se opusieran al plan propuesto por la Secretaría de Movilidad de implementar licencias de circulación de carga tipo mercantil, más conductores de aplicación se manifestarán este martes. Esta vez, sin embargo, los protestantes pertenecen en específico a la compañía VEMO Impulso y Conduce, el servicio fundado en 2021 que presta autos eléctricos a conductores para operar a través de plataformas.

Integrantes de la Alianza de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales están en contra de el programa de arrendamiento financiero y plan de movilidad de la empresa. Argumentan que este resulta en pérdida de autonomía y altas exigencias de operación, además de detectar problemas con el sistema de ingresos.

¿Dónde será manifestación de conductores de aplicación?

La movilización se llevará a cabo a las 12:00 horas de este martes afuera de las oficinas corporativas de Vemos Impulso, ubicadas en la Torre Omega que se encuentra sobre Campos Elíseos 345, Colonia Polanco V Sección de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Se espera que alrededor de 80 manifestantes mantengan una concentración en los alrededores del edificio. Protección Civil tampoco descarta que bloqueen las vialidades adyacentes.