Detectan 30 minas, 16 fracturas y socavones en trazo de L5 del Cablebús

Detectan 30 minas, 16 fracturas y socavones en el trazo de L5 del Cablebús

Alrededor de 30 registros de minas, 16 fracturas geológicas y más de 10 posibles socavones fueron identificados en las inmediaciones de las primeras seis estaciones de la futura Línea 5 del Cablebús, advirtió la diputada del PAN, Liz Salgado, durante la comparecencia de la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, ante el Congreso local.

Por lo anterior, la legisladora solicitó información sobre los estudios geológicos y geotécnicos realizados para la construcción de esta línea, así como las medidas de prevención y mitigación contempladas para las estaciones y pilonas, a fin de conocer cómo se atenderán las condiciones de riesgo identificadas en zonas de Benito Juárez, Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras.

Para sustentar su cuestionamiento, presentó un mapa elaborado a partir de la superposición del trazo público del proyecto con información del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México.

También señaló que en las inmediaciones de la terminal de Mixcoac se encuentra la falla geológica Plateros-Mixcoac, por lo que consideró necesario conocer sus posibles implicaciones para la infraestructura.

“No estamos afirmando que estas condiciones hagan inviable el proyecto ni que todos los elementos representen el mismo nivel de peligro. Lo que estamos diciendo es que deben estudiarse, evaluarse y, cuando corresponda, atenderse mediante medidas de prevención y mitigación”, sostuvo.

En respuesta, la titular de la SGIRPC informó que la dependencia emitió una opinión técnica favorable para la Línea 5, condicionada al cumplimiento de recomendaciones de seguridad, y que participa en una mesa de seguimiento del proyecto.

Detalló que se han realizado análisis de riesgos y vulnerabilidades, además de formular observaciones técnicas. Precisó que la Secretaría cuenta con cuatro estudios relacionados con la obra: dos estudios de riesgo, uno sobre trabajos de demolición y otro correspondiente a obra nueva.

Respecto a la falla Plateros-Mixcoac, Urzúa Venegas indicó que continúan los estudios en coordinación con el Instituto de Ingeniería y que sus avances se han compartido con habitantes de la zona.

Entre las recomendaciones técnicas mencionó la necesidad de considerar el componente vertical de los movimientos del terreno y las condiciones de cimentación de las estructuras.

Salgado insistió en que su cuestionamiento no busca poner en duda los beneficios del proyecto de movilidad, sino garantizar que la construcción se realice con información suficiente sobre las condiciones del suelo y las medidas necesarias para proteger a la población.

“La ciudadanía debe tener acceso a la información que le permita conocer y comprender las decisiones que se están tomando”, concluyó.

La panista no fue la única que hizo la observación, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, también expuso que existe preocupación ciudadana por los riesgos asociados al tipo de suelo y los cambios drásticos en su entorno generados por la construcción de las líneas de Cablebús, por lo que pidió a la funcionaria capitalina saber de qué manera interviene la dependencia a su cargo para generar tranquilidad entre la población.

“Los vecinos nos han manifestado que de un día para otro hay obras, cortes o modificaciones y nos parece que es positivo realizar estudios técnicos y gestionar acciones que den confianza a las comunidades afectadas y no pongan en riesgo su seguridad por las características geológicas de estos lugares”, sostuvo.