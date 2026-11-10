Ofrenda Monumental del Edomex rompe récord y recibe a 12 mil 885 visitantes

La Ofrenda Monumental de Día de Muertos instalada en Palacio de Gobierno del Estado de México recibió a 12 mil 885 visitantes durante su exhibición, cifra que superó la asistencia de ediciones anteriores, de acuerdo con el gobierno estatal.

La muestra, inaugurada el pasado 27 de octubre por la gobernadora Delfina Gómez recibió a personas provenientes de Ciudad de México, Guanajuato y Veracruz, así como de Brasil, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Canadá.

La edición de este año estuvo inspirada en la mariposa monarca y en la cosmovisión de pueblos originarios que relacionan la llegada de esta especie al territorio mexiquense con el retorno de las almas de sus seres queridos.

La exposición buscó representar el vínculo espiritual entre las personas fallecidas y quienes mantienen viva su memoria.

Los elementos que integraron la ofrenda fueron un tapete de aserrín de ocho metros de diámetro, dos puentes que simbolizaban el tránsito entre el mundo terrenal y el espiritual, así como catrinas de cartonería elaboradas por una artesana de Temoaya.

También se exhibieron momias provenientes de Texcoco y un traje típico de chinelo. Además, se habilitó un espacio dedicado a los animales de compañía fallecidos, para que las familias pudieran recordarlos.

Durante los días de exhibición acudieron grupos escolares de distintos niveles educativos. En algunas visitas, la gobernadora convivió con estudiantes y docentes que recorrieron la instalación en Palacio de Gobierno, conocido como La Casa del Pueblo.

Cabe mencionar que dicha muestra fue organizada por el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, como parte de las actividades para preservar las tradiciones del Día de Muertos y difundir las expresiones del arte popular mexiquense.