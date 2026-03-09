Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Para qué son las visitas a domicilio y cómo evitar fraudes? (Imagen generada con IA )

Con el fin de contactar directamente a las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar, personal de la Secretaría del Bienestar en el Estado de México visitará las casas de las mexiquenses inscritas al apoyo gubernamental en los 125 municipios del Estado de México.

Con el fin de corregir la información desactualizada y verificar datos como números de teléfono o domicilios que se hayan modificado, se busca evitar que las beneficiarias pierdan el contacto con el programa y prevenir fraudes.





Gobierno mexiquense alerta a beneficiarias sobre fraudes

Autoridades responsables del programa del Gobierno del Estado de México alertaron a las beneficiarias para que eviten compartir datos como información personal o bancaria, así como permitir el ingreso a personas ajenas que no estén autorizadas por el programa del Bienestar en el Edomex, con el objetivo de evitar y prevenir fraudes.

A través de un comunicado, la Coordinación de Servidores del Pueblo pidió a las mujeres que reciben el apoyo mantenerse informadas y no compartir datos sensibles ni personales con personas que se hagan pasar por miembros del programa social.

Ante el auge de una de las iniciativas centrales del gobierno mexiquense, se alertó sobre la posibilidad de que surjan intentos de fraude por parte de individuos ajenos al gobierno estatal que puedan solicitar información personal, como fotografías de las tarjetas bancarias de las beneficiarias o datos personales con los que puedan incurrir en fraudes.





¿Cómo identificar al personal de la Coordinación de Servidores del Pueblo del Edomex?

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades, el personal oficial que trabaja en el programa siempre porta uniformes con logotipos institucionales visibles y se presenta de manera formal al llegar a cualquier domicilio o lugar donde realiza actividades relacionadas con el apoyo social.

Otra forma de identificarlos es por la manera en que contactan a las beneficiarias, pues únicamente lo hacen mediante visitas domiciliarias presentando identificación oficial que los acredita como miembros del programa, y a través de citas programadas en el Centro de Distribución (CEDIS) más cercano a tu domicilio.

Finalmente, es importante señalar que ningún miembro del personal del programa del Bienestar solicitará datos bancarios ni personales por ningún medio, ya que esto es ilegal.





¿Qué datos nunca debes compartir para evitar fraudes?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, los Servidores del Pueblo nunca te pedirán datos como número de tarjeta, NIP, contraseñas o claves bancarias.

Estos son datos sensibles que pueden ser utilizados para cometer fraudes, por lo que deberás negarlos a cualquier persona que te los solicite.