De marchas por los desaparecidos al concierto de Christian Castro: estas son las movilizaciones y eventos en CDMX hoy 10 de marzo

Marchas Un hombre sostiene una pancarta con la leyenda “Desaparecidos presentación con vida” durante la marcha en la que participaron integrantes de los colectivos Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triquí (MULT) con motivo de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido que partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. (Galo Cañas Rodríguez)

La capital del país no descansa y este martes 10 de marzo se esperan múltiples movilizaciones que podrían estar afectando el tránsito. Manifestaciones, rodadas y hasta conciertos podrían afectar tu trayecto y esto es lo que tienes que saber.

Marchas y movilizaciones en CDMX | martes 10 de marzo

Marcha “Hasta encontrarles”

Desde las 7:30 horas, se presentará un colectivo de personas para dar inicio a una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la alcaldía Álvaro Obregón. Esta partirá desde la estación del metro Chabacano y hasta la estación del metro Mixcoac, pasando por la Avenida Revolución y Andrea del Santo.

Sin embargo, la marcha con mayor agrupación de personas será la que comenzará a las 12:00 horas por parte del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, quienes están solicitando a las autoridades el cumplimiento del acuerdo colectivo del trabajo, específicamente la parte sobre la revisión salarial y contractual. Esta comenzará en la calle de Versalles 46 en la colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc y se espera que haya bloqueos en las avenidas cercanas.

Rodadas ciclistas

Por otra parte, también se espera que durante la tarde y noche, varios puntos se vean afectados por rodadas ciclistas. Se trata de tres recorridos diferentes y familiares para recorrer de forma nocturna las calles de la capital

Colectiva Ciclista “OHTLICHIQUXS” | Kiosko de la Alameda Central (19:00 horas)

Rodando con Dinosaurios | Parque de las Rosas Eje 5 Sur, Col. Militar Marte (20:30 horas)

Amigos en Bici | Parque Hundido (21:00 horas)

Concierto de Cristian Castro

Además, el día de hoy se llevará a cabo el primero de los dos conciertos programados del cantante Cristian Castro en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México a las 2:30 horas, por lo que es probable que el Paseo de la Reforma se vea afectado en su circulación las horas previas al evento.