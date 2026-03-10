De marchas por los desaparecidos al concierto de Christian Castro: estas son las movilizaciones y eventos en CDMX hoy 10 de marzo

La capital del país no descansa y este martes 10 de marzo se esperan múltiples movilizaciones que podrían estar afectando el tránsito. Manifestaciones, rodadas y hasta conciertos podrían afectar tu trayecto y esto es lo que tienes que saber.
Marchas y movilizaciones en CDMX | martes 10 de marzo
Marcha “Hasta encontrarles”
Desde las 7:30 horas, se presentará un colectivo de personas para dar inicio a una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la alcaldía Álvaro Obregón. Esta partirá desde la estación del metro Chabacano y hasta la estación del metro Mixcoac, pasando por la Avenida Revolución y Andrea del Santo.
Sin embargo, la marcha con mayor agrupación de personas será la que comenzará a las 12:00 horas por parte del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, quienes están solicitando a las autoridades el cumplimiento del acuerdo colectivo del trabajo, específicamente la parte sobre la revisión salarial y contractual. Esta comenzará en la calle de Versalles 46 en la colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc y se espera que haya bloqueos en las avenidas cercanas.
Rodadas ciclistas
Por otra parte, también se espera que durante la tarde y noche, varios puntos se vean afectados por rodadas ciclistas. Se trata de tres recorridos diferentes y familiares para recorrer de forma nocturna las calles de la capital
- Colectiva Ciclista “OHTLICHIQUXS” | Kiosko de la Alameda Central (19:00 horas)
- Rodando con Dinosaurios | Parque de las Rosas Eje 5 Sur, Col. Militar Marte (20:30 horas)
- Amigos en Bici | Parque Hundido (21:00 horas)
Concierto de Cristian Castro
Además, el día de hoy se llevará a cabo el primero de los dos conciertos programados del cantante Cristian Castro en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México a las 2:30 horas, por lo que es probable que el Paseo de la Reforma se vea afectado en su circulación las horas previas al evento.