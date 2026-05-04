Nueva ola de calor golpeará a la CDMX: fechas con temperaturas de hasta 32 grados Con calor y posibles lluvias, conoce cómo será el clima para los siguientes días en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha informado que se acerca una nueva ola de calor con temperaturas de hasta 32 °C.

Continúan las altas temperaturas en la CDMX, con una nueva ola de calor que estará afectando a la ciudad durante los próximos días; conoce cuánto durará.

Nueva ola de calor en CDMX: ¿Cuándo empieza y cuánto durará?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a partir de este martes 5 de mayo iniciará la nueva ola de calor que estará afectando a la CDMX.

Esta onda de calor durará hasta el viernes 8 de mayo y durante esos días la CDMX estará alcanzando temperaturas que oscilarán entre los 29 y 32 °C.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el incremento de temperatura en la CDMX se debe a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, prevaleciendo la onda de calor principalmente en el norte de la ciudad.

Alerta por lluvias aisladas durante la onda de calor

Además de la ola de calor en la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también informó que en los próximos días se esperan lluvias aisladas por la tarde.

Junto con las lluvias aisladas, durante estos días también se prevé el cielo parcialmente nublado y un elevado índice de radiación ultravioleta.

Recomendaciones ante la nueva ola de calor en la CDMX

Ante esta situación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones para la población:

No exponerse por tiempo prolongado al sol, además de permanecer en lugares frescos y bien ventilados.

Usar bloqueador solar.

Beber abundantes líquidos.

Vestir con ropa ligera de colores claros; usar gafas de sol, sombrilla, sombrero o gorra para protegerse del sol.

Evitar comer en la vía pública, debido a que los alimentos se descomponen rápidamente.

Prestar atención a las personas, especialmente a bebés, infantes y adultos mayores, así como a mascotas y animales de compañía.