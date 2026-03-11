Ecatepec pide a vecinos liberar banquetas para evitar riesgos en temporada de lluvias

Autoridades municipales de Ecatepec informaron que la acumulación de basura, bienes mostrencos y autos chatarra en banquetas se ha convertido en un problema que afecta la movilidad peatonal y representa un riesgo adicional durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con el gobierno local, este tipo de objetos colocados en la vía pública no solo impiden el paso de peatones, sino que también pueden provocar encharcamientos o bloqueos en el sistema de drenaje cuando se presentan precipitaciones fuertes.

Ante esta situación, personal de la Dirección de Movilidad y de la Consejería Jurídica realiza recorridos en diferentes colonias del municipio con el objetivo de invitar a las y los vecinos a liberar las banquetas y mantener los espacios públicos en condiciones adecuadas.

Durante estas visitas, los trabajadores municipales entregan notificaciones oficiales a quienes mantienen objetos en la vía pública, con la finalidad de que retiren basura, muebles abandonados, materiales o vehículos en desuso que se encuentran sobre las banquetas.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para mejorar la seguridad y el orden en el municipio, especialmente en una temporada del año en la que las lluvias pueden agravar problemas relacionados con el drenaje y la movilidad.

Además, destacaron que las banquetas deben mantenerse libres para permitir el paso seguro de peatones, incluyendo personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, quienes dependen de estos espacios para trasladarse por la ciudad.

El gobierno municipal explicó que la presencia de autos chatarra o bienes abandonados también puede convertirse en un foco de contaminación o incluso en un punto donde se acumulen residuos y agua estancada.

Por ello, el personal municipal continúa recorriendo distintas zonas de Ecatepec para dialogar con la ciudadanía y promover la liberación de banquetas y vialidades.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar acumular basura o colocar objetos en espacios públicos, ya que estas prácticas afectan la seguridad y el orden urbano.

Se reiteraron que la colaboración de las y los habitantes es fundamental para mantener calles y banquetas en mejores condiciones y prevenir riesgos durante la temporada de lluvias.