Zócalo se alista para la clase de futbol más grande del mundo rumbo al Mundial 2026

La plancha del Zócalo de la Ciudad de México fue acondicionada como cancha para realizar una clase masiva de futbol con la que se busca romper un Récord Guinness rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

La plancha del Zócalo capitalino se prepara para convertirse este domingo en una gigantesca cancha de futbol con el objetivo de romper el Récord Guinness de la clase masiva más grande del mundo, evento que busca reunir a más de 10 mil participantes y que forma parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La convocatoria fue anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien invitó a la población a participar en la actividad deportiva que se realizará el 15 de marzo en la plaza central de la ciudad. El objetivo es que miles de personas, de distintas edades, participen de manera simultánea en una rutina de entrenamiento futbolístico que será supervisada para obtener el reconocimiento internacional.

En redes sociales, la mandataria capitalina difundió imágenes desde la cancha instalada en la plaza y reiteró la invitación a sumarse al evento.

“Este domingo convertiremos el corazón de nuestra ciudad en la cancha de futbol más grande del mundo para romper el Récord Guinness junto a nuestra presidenta”, escribió en su cuenta de X al referirse a la posible participación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La actividad se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, considerado uno de los espacios públicos más grandes del mundo y escenario habitual de eventos masivos culturales, políticos y deportivos en el país.

De acuerdo con el gobierno capitalino, la clase colectiva tendrá una duración aproximada de 35 minutos y comenzará a las 10:00 horas, aunque el acceso a la plaza para los participantes iniciará desde las 8:00 de la mañana. Para formar parte de la actividad se pidió registro previo y se estableció que pueden participar personas a partir de los 12 años.

El récord que se busca superar corresponde a una clase masiva realizada en Seattle, Estados Unidos, en la que participaron poco más de mil personas, por lo que la meta en la capital del país —superar los 10 mil asistentes— representaría una marca ampliamente superior.

Autoridades capitalinas señalaron que esta iniciativa forma parte de una agenda de actividades comunitarias que busca promover el deporte, la convivencia social y la apropiación del espacio público en el contexto de la organización del Mundial de futbol de 2026, del cual México será una de las sedes junto con Estados Unidos y Canadá.

La Ciudad de México será escenario de varios eventos relacionados con el torneo internacional, incluido un festival para aficionados que se instalará también en el Zócalo durante la justa deportiva.

Si se alcanza la cifra esperada de participantes y se cumplen los lineamientos establecidos por Guinness World Records, la capital del país podría sumar una nueva marca internacional con la que se pretende vincular deporte, comunidad y promoción de la próxima Copa del Mundo.